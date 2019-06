Fête de la musique 2019 : notre sélection de dix villes en région où chanter et danser

Près de 6000 manifestations sont organisées en France pour la 38e édition de la Fête de la musique.

Chaque année depuis 1982, le 21 juin inaugure l'été avec la Fête de la musique. Dans les rues, dans les parcs, dans les bars ou dans des lieux plus officiels, la musique se joue partout et sans conditions de niveau musical. Dès 18 heures, des petites chorales amateures fleurissent au détour d'une rue, de jeunes guitaristes en herbes font chauffer l'ampli, des groupes créoles invitent à la danse. Ouverte à tous et moteur de convivialité, depuis 38 ans la Fête de la Musique s'est imposée comme un repère important pour certains jeunes artistes.

De Marseille à Lille, de Nantes à Strasbourg, de Lyon à Toulouse, ce vendredi 21 juin, l'héxagone va de nouveau faire entendre ses voix.

1 A Toulouse un plateau pop au Capitole avec Foé, Skip the us, Cats on trees

A Toulouse, la fête de la musique battra son plein sur la place du Capitole, où de nombreux artistes se produiront : Foé, Aome, Madame, Monsieur, Skip the use, Joyce Jonathan, Elise Tovati, Diva Faune et Cats on trees. Côté classique, un concert de l'Orchestre à cordes Symphonique Etudiant de Toulouse est prévu à la Basilique Saint-Sernin. Un petit tour dans le lieu de création la Passerelle Negreneys pour découvrir quatre groupes toulousains s'enchaineront entre chant du monde, musique guinéenne, funk et hip-hop.

2 A Nice, Patrick Bruel, Zazie, Angèle, Maître Gims animent la soirée France 2

Comme chaque année, Nice accueille la grande soirée de la Fête de la musique, place Massena retransmise en direct sur France 2, dès 21 heures. Durant quatre heures, de nombreux artistes se succéderont sur scène : Patrick Bruel, Soprano, Bigflo et Oli, Maître Gims, Angèle, Matt Pokora, Aya Nakamura, Zaz, Zazie, Pascal Obispo, Jenifer, Jain, Claudio Capéo, Eddy de Pretto, Mika, Kassav, Boulevard des airs, Clara Lucciani, The Aveners, Bilal Hassani, Barry Moore et Silvan Areg.

3 A Lyon, musique de Fourvière à la bibliothèque de la Part-Dieu et DJ set à la piscine du Rhône

Dans la capitale des Gaules on recense une quarantaine de scènes sonorisées. La déambulation peut débuter à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu avec un petit concert de Kidcy de 17h30 à 18h. En cas de chaleur, un petit plongeon original à la piscine du Rhône attend les amateurs d'électro avec un Dj set jusqu'à 19h. Le mélomane sportif est invité à gravir la colline de Fourvière dès 18h, pour un concert des élèves du conservatoire à rayonnement régional au Théâtre Antique. Passage obligé au Grand Hôtel Dieu récemment rénové qui propose trois scènes thématiques. La Cour Saint Martin aux sonorités pop, la cour du Cloître dédiée aux jazz/blues et la cour Saint Hubert avec deux orchestres symphoniques et un hommage à Beethoven à 20h30. Pour la Fête de la musique, les quatre lignes de métro circuleront jusque 2 heures du matin

4 A Lille, pop anglaise et fanfare afro-brésilienne

Pour la Fête de la musique 2019, la ville de Lille propose une centaine de concerts. La Grand'Place, lieu emblématique de la capitale des Flandres, vibrera au son d'une grande fanfare aux rythmes afro-brésiliens. Pour les fands de rock, rendez-vous place François Mitterrand avec le groupe Star Glide. Place Rihour, le groupe Clan's jouera des reprises des tubes célèbres groupes pop, Oasis, Coldplay, ou encore The Pixies

5 A Strasbourg, Stéphan Eicher sur la place Kleber

La Capitale alsacienne fait aussi la part belle à la musique, avec des dizaines de scènes installées dans les rues et sur les places. Cette année, c'est le chanteur Stephan Eicher qui est l'invité de la Place Kleber. L'artiste suisse interprétera notamment son nouvel album, "Hüh!", sorti le 15 février dernier.

6 A Nantes, bagad, chorale rock et 17 heures de musique non-stop !

Les Nantais aussi ont le choix pour la Fête de la musique. Au programme de la capitale des Pays-de-la-Loire, des musiques traditionnelles bretonnes avec un bagad sur le parvis de l'Espace Jacques Demy et du son amplifié sur la Place Bouffay et le Quai Turenne qui vont se transformer en dancefloor à ciel ouvert. Mais aussi une chorale rock dans la cour du Château de Ducs de Bretagne. Le Lieu Unique fait monter les décibels pour accueillir deux DJ sets, Sofy Major puis Ciguë. Mais c'est surtout aux 50 otages que la fête va battre son plein : 17h de musique non-stop avec la folle équipe de SuperBoom

7 A Marseille, on improvise en musique et la friche la belle de mai se met "on air" électro

La Friche Belle de Mai propose une soirée musicale "On Air" sur son toit terrasse où les amateurs d'électro pourront profiter du groupe Chinese Man, de 19 à 23 heures. Au Parc du Palais Longtemps, c'est DJ Jason Case qui prendra les platines jusqu'à 22 heures. Côté jazz, le chanteur Charles Pasi, se produira à 21 heures au Parc de Bagatelle. À la Cité de la Musique, le Transatlantic Duo innove avec un concert improvisé de guitare, flûtes et batterie à 20h30. Du vieux port au quartier du pannier, la cité phocéene vibre toute la nuit au son de la Fête de la musique.

8 A Clermont, la place de Jaude s'électrise

Dès 18 heures, la place de Jaude se transforme en plateau tournant. Au programme du rap, du rock, de l'électro, de la pop anglaise, du punk, du hip-hop ou encore des musiques folkloriques et tribales toute la soirée.

9 A Bordeaux, on guinche de la place Saint Michel à la place des Quinconces

Musique toute la soirée sur la place des Quinconces. Le chanteur Odezenne partage sa poésie rock'n'roll tandis que l'Orchestre National de Bordeaux transporte les familles sur un air d'opéra. Sur la place Saint Michel, le festival Relâche propose une soirée rock et funk ainsi qu'un DJ set. Du centre ville aux quais de la Garonne, retrouvez le programme détaillé de la Fête de la musique bordelaise.



10 A Caen, nuit 100% normande

Le grand rendez-vous de la fête de la musique Caennaise se déroulera à l’Abbaye aux Dames pour une programmation 100% normande. Quinze groupes normands se succèderont pour une soirée d’exception. Se succéderont : Minorswing, Marcus & CookieMonkey, Stranded Horse, Clara Lionza, Jaja, Huit Nuits, Lina Doran, Orchestre régional de Normandie, Banassa Chorège, The Method, Joad …

-> Retrouvez tous les événements de la Fête de la musique sur le site du ministère de la Culture