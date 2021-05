Eurovision : quelles sont les chances de la France en 2021 ?

Barbara Pravi répète ses vocalises, note après note, dans sa loge. Elle s'approche des sommets. Depuis qu'elle a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision, la candidate peaufine chaque détail avec sa coach. "C'est un show où tout le monde va chercher de la puissance, dans les éclairages, dans les voix. Barbara elle arrive et elle pose une puissance juste en étant qui elle est", explique Léa Ivanne, coach vocal. Le refrain de Voilà, sa chanson, résonne partout à Rotterdam (Pays-Bas). Certains fans étrangers croient en une victoire française, mais la France n'a pas accompli l'exploit depuis 44 ans.

Une rude compétition

Sur sa route se trouvent de redoutables concurrents. Le groupe italien Maneskin, composé de quatre jeunes rockers, ont les faveurs des bookmakers. Destiny, la Maltaise, signe aussi un refrain en français avec Je me casse. "L'Ukrainienne on dirait qu'elle est sous LSD !", plaisante Barbara Parvi. "C'est génial, j'adore, il y a tant de propositions qui n'ont rien à voir les unes des autres. Je pense que celui qui gagnera saura le plus toucher les gens." Dans un hôtel, toute une délégation est en quarantaine depuis des semaines. Des membres du groupe Islandais ont été testés positifs et se sont excusés auprès de leur pays, mais ils participeront tout de même en vidéo. Ils pourraient devenir les premiers gagnants confinés du concours.