Eurovision 2021 : "Aucun regret", saluent les fans de Barbara Pravi, déçus mais fiers de la performance française

"Franchement, on y a cru. C'était vraiment une super soirée. Vive l'Eurovision ! Vive l'Eurovision France !" Fabrice ne mâche pas mots, à l'issue de la finale de l'Eurovision 2021, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Sa championne, Barbara Pravi, a fini à la deuxième place, au bout du suspense, derrière l'Italie. Mais la Française est loin d'avoir démérité et a rendu très fiers ses fans.

Et pour cause, cela faisait longtemps que la France n'avait pas vibré jusqu'au bout d'un concours de l'Eurovision. Pour 25 petits points, Barbara Pravi et les admirateurs tricolores voient la victoire s'envoler. Mais pour Fabrice, venu des Hauts-de-France, cette deuxième place a presque le goût du succès : "Je sautais sur ma chaise et la tension était folle. Je suis très heureux." Son ami Thibaut acquiesce : "C'est très bien. On est content. On est deuxième, ça n'arrive pas tout le temps. Depuis le temps qu'on était dans les choux, on revient. On aurait pu être 26e."

"Je suis tellement fière, tellement fière. Le plus important pour moi, c'était de faire ce que j'avais envie." Barbara Pravi à franceinfo

La représentante française Barbara Pravi a le sourire, elle aussi, quand elle arrive un peu plus tard pour saluer la poignée de fans qui a fait le déplacement. La chanteuse offre à la France sa meilleure place au concours depuis 1991. "Arriver premier, c'est quelque chose d'inespéré. Donc évidemment, quand on est si proche du but, on tremble et on se dit 'peut-être que c'est moi, peut-être que c'est moi'. Mais moi, deuxième, je suis ravie. Dans ce concours depuis le début de A à Z, j'ai fait ce que je voulais. J'ai chanté la chanson que j'avais envie, c'était mes mots, c'était ma composition. J'ai décidé de la scénographie, du staging, donc moi je suis ravie, ravie, ravie."

Pour Benoît, le secrétaire du fan-club, Barbara Pravi a représenté dignement la France. Le passionné, qui suit tous les concours depuis 20 ans, est ravi de la prestation et du message envoyé dans toute l'Europe : "Barbara était un excellent choix. On était derrière. Elle a défendu les couleurs de la France. On n'a pas à être peu fiers de ce qu'elle a fait, au contraire. J'étais dans la salle, il n'y avait rien à redire. C'était magnifique. Barbara a chanté excellemment. Ce n'est que du bonheur."

"C'était notre culture, c'était l'image qu'on voulait donner de la France à l'étranger, on en est pleinement satisfaits." Benoît, secrétaire du fan-club de Barbara Pravi à franceinfo

La voix puissante de Barbara Pravi, sa scénographie minimaliste, le petit côté Piaf, qu'évoque la chanteuse par son physique, sa voix et sa gestuelle, ont donc largement séduit. Et cela suffit à réjouir la cheffe de la délégation tricolore, Alexandra Redde-Amiel : "On est deuxièmes, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas eu cette deuxième place. Je crois qu'il faut savoir savourer. Il ne faut pas envier, il faut savourer et je crois qu'on est tous heureux, tellement fiers du travail qui a été mené, tellement fiers de la performance de Barbara. Je n'ai aucun regret." L'an prochain, la 66e édition de l'Eurovision aura donc lieu en Italie et la France tentera de mettre fin à 45 années sans victoire.