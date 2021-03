Eurovision : la chanteuse tadjike Manija, militante des droits des femmes, représentera la Russie

Le choix de la Russie pour concourir à l'Eurovision s'est porté sur une chanteuse tadjike, militante des droits des femmes et des réfugiés, qui loue la "générosité" de Moscou, où elle est réfugiée avec sa famille depuis 1994.

La Russie a choisi celle qui la représentera en mai au concours de l'Eurovision qui se déroulera cette année aux Pays-Bas : Manija Sanguine, une chanteuse de 29 ans originaire du Tadjikistan et militante des droits des femmes, qui interprètera Russian Woman (Femme russe).

Une chanson sur le long chemin des femmes russes

Connue sous son nom de scène de Manija (Manizha en anglais), la jeune femme a remporté lundi un vote du public lors d'une émission sur la chaîne Pervy Kanal. Née en 1991 au Tadjikistan, ex-république soviétique pauvre d'Asie centrale, Manija et sa famille ont fui la guerre civile en s'installant à Moscou trois ans plus tard.



En tant que chanteuse, elle s'est fait connaître grâce à de courts clips musicaux diffusés sur Instagram, qui rassemblent des centaines de milliers de vues.



La réaction de la chanteuse lundi soir après avoir remporté le vote du public.

Selon Manija, citée dans le communiqué de l'Eurovision, la chanson qu'elle interprétera parle de "la transformation de la conscience de soi des femmes au cours des derniers siècles en Russie".



"La femme russe a parcouru un chemin incroyable depuis la hutte paysanne jusqu'au droit de vote et d'être élue (l'une des premières au monde), des ateliers d'usine aux vols spatiaux", ajoute-t-elle dans le communiqué. "Je suis tadjike, mais la Russie m'a acceptée et m'a élevée. Je veux que le monde voie notre pays comme je le connais: généreux, ouvert, brillant, incomparable", souligne encore la jeune chanteuse.

Militante des droits des femmes et des réfugiés

Outre sa carrière musicale, Manija est également une militante des droits des femmes et des réfugiés. En 2019, elle a créé une application mobile avec un bouton d'alarme pour les femmes victimes de violences domestiques, un problème particulièrement sévère en Russie. En décembre, elle est aussi devenue ambassadrice pour le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).



Le choix de Manija pour l'Eurovision vient après la décision de ne pas prendre part à la compétition du groupe russe Little Big, choisi l'année dernière pour participer au concours musical, finalement annulé à cause de la pandémie de coronavirus.