Coronavirus : le concours Eurovision de la chanson est annulé

Le concours Eurovision de la chanson, qui devait se dérouler en mai aux Pays-Bas, est annulé en raison de la pandémie du Covid-19

Face à la pandémie du Covid-19, l'Eurovision est annulé. Le 16 mai, Tom Leeb devait y représenter la France. Le chanteur avait révélé le 16 février la chanson avec laquelle il espérait succéder à Marie Myriam, la dernière chanteuse tricolore à s'être imposée en 1977. C'est avec son titre The Best in Me (Le meilleur de moi) qu'il devait défendre à Rotterdam (Pays-Bas) la chanson française.

Une chanson en français et en anglais

Une chanson d'amour pop-rock, avec couplets en français et refrain en anglais, pour mieux séduire le jury européen. Elle avait été à l'origine d'un début de polémique : le ministre de la Culture annonçant le 29 février sur franceinfo vouloir contraindre France Télévisions à "choisir des chanteurs qui chantent en français" pour les prochaines éditions.

"Défendre le français ce n'est pas ringard", s'était alors défendu Franck Riester, "la langue française, c'est le coeur de ce qui nous lie, c'est notre ciment, c'est un de nos ciments, donc ne baissons par la garde sur la défense et la promotion du français, et s'il y a bien un concours qui permet, devant tous les Européens, de défendre notre belle langue, c'est l'Eurovision".