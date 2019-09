Entre colère, thérapie et défouloir : le chanteur Ezra Furman sort un nouvel album

Ezra Furman sort samedi 31 août son nouvel album, "Twelve Nudes". Et pas de doute avec lui : c'est du brutal, du punk, comme un remède aux maux d'une Amérique et d'une planète qui ne tournent plus très rond.

Ezra Furman vient de sortir un nouvel album, "Twelve Nudes". (Jessica Fehrman)