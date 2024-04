En difficulté, le fonds britannique Hipgnosis, qui détient les catalogues de Shakira et Justin Bieber, sur le point d'être racheté par un fonds américain

Le fonds britannique de catalogues de musique Hipgnosis Songs Fund (HSF), qui possède ou gère les back catalogues de Shakira, Justin Bieber, Leonard Cohen, les Red Hot Chili Peppers et Justin Timberlake, entre autres, s'est dit favorable lundi à une offre du fonds américain Blackstone à 1,5 milliard de dollars, si elle était confirmée. Cette offre est en effet supérieure à celle de l'Américain Concord Music qu'elle avait pourtant acceptée la semaine passée.

Hignosis a été co-créé en 2018 par le légendaire musicien Nile Rodgers de Chic et Merck Mercuriadis, ex-manager de Beyoncé, Iron Maiden et Elton John, qui a longtemps clamé que les "back catalogues" de musique étaient un filon aussi rentable que le pétrole ou l'or.

Le fonds a ce faisant donné l'impulsion pour les rachats de catalogues qui se sont multipliés ces cinq dernières années pour des sommes mirobolantes – Hipgnosis aurait ainsi payé 100 millions de dollars pour acquérir la moitié du catalogue de Neil Young. Mais l'euphorie a fait long feu et la société est en difficultés financières depuis des mois.

Dans l'attente d'une offre ferme de rachat

Blackstone, qui possède déjà certains éléments d'Hipgnosis, a présenté samedi une proposition de rachat à 1,24 dollar l'action, ce qui valorise le fonds de catalogues à quelque 1,5 milliard de dollars. C'est plus que l'offre de Concord Music, qui possède ou gère déjà des dizaines de catalogues musicaux, de Phil Collins à Cindy Lauper, qui s'élève à environ 1,4 milliard de dollars.

Tant qu'une offre ferme n'est pas présentée, le CA d'Hipgnosis continue cependant de recommander "à l'unanimité à ses actionnaires une offre en numéraire de Concord", entité indirectement contrôlée par Alchemy Copyrights LLC, précise le communiqué.

Hipgnosis dans la tourmente

Le fonds Hipgnosis gère les droits de 150 catalogues de musique approximativement, et notamment ceux de Bruce Springsteen et de Leonard Cohen, et revendiquait encore, il y a quelques mois, une valeur nette d'actifs de 3 milliards de dollars.

Après l'annonce en décembre d'une perte triplée sur un an, HSF, avait annoncé le mois dernier que la valorisation de ses actifs allait être abaissée de plus d'un quart. Vu cette décote importante, le CA avait dit vouloir utiliser les liquidités disponibles de la société pour réduire l'endettement et avait renoncé à distribuer un dividende jusqu'à nouvel ordre.

Après une phase difficile durant les années 2000, l'industrie de la musique a repris des couleurs avec le streaming, source de revenus majeure pour les détenteurs de catalogues. Un secteur désormais investi, en plus des majors du disque, par de nouveaux acteurs que sont les fonds d'investissement comme Hipgnosis, intéressés par les actifs sûrs que représentent les classiques.