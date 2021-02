Supermassive, le duo de pop-électro montpelliérain qui cartonne sur les réseaux sociaux

Six ans qu’ils travaillent en binôme. En pleine épidémie de Covid-19, le duo Supermassive, composé des Montpelliérains Simon Aubert et Edgar Joly, est en pleine préparation de son prochain titre pop-électro, et continue de se réinventer sur les réseaux sociaux en proposant des vidéos décalées.

Les artistes se rencontrent en 2015 alors qu’ils sont tous les deux étudiants dans une école de composition de musique de film. Très vite naît l’envie de partager leurs passions et inspirations sur un projet commun. Ils lancent alors Supermassive en 2018.

Edgar l'instrumentaliste, Simon aux machines

"Quand on s’est rencontré, ça a matché, mais vraiment musicalement parlant. On se répondait. Tout était synchro, tout s’arrêtait au bon moment. Alors qu’on ne se parlait pas, on ne se regardait même pas. Juste le son qui fait que ça communique", expliquent-ils.

Une symbiose artistique expliquée par la complémentarité des deux artistes. Dans le duo, Edgar Joly est l’instrumentaliste tandis que Simon Aubert est aux machines. Avec des références communes comme la pop, le rock ou la musique classique, le tandem propose alors des titres colorés et dansants.

Comme Out Loud, en collaboration avec la chanteuse Juliette, diffusée en début d’année et dont le clip a été tourné devant le Zénith de Montpellier. En pleine crise sanitaire, le binôme s’est également fait remarquer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, en publiant des vidéos humoristiques en rapport, bien évidemment, avec la musique. Avec leur chat en vedette, certaines ont dépassé le million de vues.

Mais le 26 février prochain, Supermassive reviendra à son activité originelle, la création musicale, avec la sortie d’un nouveau titre.