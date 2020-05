Sandy Sax, le saxophoniste qui ambiance les réseaux sociaux (et ses voisins)

Depuis plusieurs semaines, Sandy Sax joue du saxophone sur son balcon deux fois par semaine pour ses voisins. Ses concerts de quelques minutes ont recontré un beau succès sur les réseaux sociaux.

Il se produit d'habitude dans des clubs et des festivals électro, aux côtés de DJ, en France et à l'étranger. Mais comme beaucoup de musiciens, Sandy Sax, saxophoniste comme le suggère son pseudo, est privé de scène pendant le confinement.

Depuis plusieurs semaines il joue quelques minutes sur son balcon pour ses voisins les vendredis et samedis soir. Les vidéos de ses concerts sont devenues populaires sur les réseaux sociaux, au point de se retrouver dans la story Instagram du ministre de la Culture, Franck Riester.

Franceinfo Culture : Quand avez-vous décidé de faire des concerts sur votre balcon ?

Sandy Sax : Au début j'applaudissais, comme tout le monde, pour manifester mon soutien aux personnels soignants. Puis ma compagne m’a suggéré de jouer pour nos voisins. J’ai commencé, le premier soir, avec La Marseillaise. Il y a eu très vite un engouement de notre voisinage et j’ai décidé de continuer. Au début, je jouais un peu tous les soirs. Mais cela a pris trop d’ampleur : des personnes venaient m’écouter dans la rue et je ne voulais pas ça. Finalement, j’ai décidé de ne jouer que deux fois par semaine.

Certaines vidéos ont eu beaucoup de succès, notamment sur TikTok…

Ça s’est fait un peu par hasard. TikTok (une plateforme de partage de vidéos, ndlr) est une application surprenante. On m’en a parlé au début du confinement. J'ai mis ma deuxième vidéo en ligne, un soir, à 22h, et le lendemain elle avait déjà 15 000 vues, j’ai halluciné ! Et puis, il y a eu cette vidéo où je joue The Rhythm of the Night, du groupe Corona, qui a beaucoup plu. Certains m’ont demandé si le choix de l’artiste était voulu mais pas du tout. C’est un morceau que je joue souvent pendant mes spectacles et qui marche toujours très bien. Depuis cette vidéo, l’engouement des gens est complètement fou ! On voit qu’ils ont envie d’être optimistes, de garder un peu cette joie de vivre. A aucun moment je ne m’attendais à ce que mes vidéos soient autant relayées. Je ne fais pourtant rien de nouveau. Je continue ce que je fais à longueur d’année. Je joue les mêmes morceaux, avec la même envie. C’est notre rôle, les artistes, dans les moments difficiles, de transmettre de l’énergie. Je pense que les gens en ont besoin en ce moment.

La période est difficile pour les artistes, et l'ensemble du secteur du spectacle…

Le monde du spectacle va vraiment souffrir. La crise économique va être difficile. Mais je reste optimiste. Je suis persuadé qu’après ce confinement les gens auront envie de reprendre la vie d’avant, auront besoin de faire la fête et de se retrouver tous ensemble. Cela prendra le temps qu’il faudra, quitte à ne pas avoir d’été. En règle générale, les artistes ont essayé de garder contact avec le public. Dans l’électro, il y a des festivals annulés qui font des live sur internet avec des successions de DJ. C’est assez incroyable ! Ils ont réussi à s'adapter à cette crise.