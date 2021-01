Rencontre avec Xixi, nouvelle étoile montante de l'électro française

Plus d'un million de vues pour son titre Escape, diffusé sur plusieurs plateformes musicales. Repéré par la maison de disques Wagram, Xixi a signé un contrat d'exclusivité de 5 ans. Pas de quoi tourner la tête de ce jeune homme posé, passionné de son et de musique depuis son plus jeune âge.

"J'ai toujours été passionné de son, j'ai fait trois ans d'études pour devenir ingénieur du son", explique Alexis Baudet, dans sa chambre de la maison familiale de Vernon, dans l'Eure. Après avoir étudié la guitare pendant huit ans, il s'intéresse à la musique électronique et prend des cours au conservatoire de sa ville depuis cinq ans.

Repéré pendant le confinement

Xixi a sorti une dizaine de morceaux dont certains connaissent un grand succès en ligne. C'est là que Wagram, la maison de disques de -M- et Orelsan entre autres, le repère et le contacte. "Wagram m'a contacté pendant le premier confinement pour en savoir plus sur moi. J'ai envoyé plusieurs maquettes pour les convaincre". Et ça a marché. Xixi a signé un contrat d'exclusivité de 5 ans, et leur première collaboration, Miles Away, est sortie en décembre, avant un album d'ici la fin de l'année. Le début d'une belle aventure pour le jeune et talentueux normand, qui rêve de vivre de sa passion.