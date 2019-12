Regardez le superbe clip de James Blake dans lequel un pingouin en pince pour un albatros

Le musicien et chanteur anglais connu pour sa sensibilité nous offre un petit bijou de douceur exotique à partager en famille durant les fêtes.

Dans son nouveau clip pour l'adorable ballade I'll come too, James Blake laisse la parole aux animaux. Dans la chanson, qui se réfère au moment où James Blake est tombé amoureux de sa compagne, l'actrice Jameela Jamil, le narrateur tente de conquérir sa belle, de lui faire réaliser que celui avec qui elle est n'est pas le bon.

Le clip colle merveilleusement aux paroles grâce à l'astucieux montage : un pingouin a le béguin pour un albatros, qu'il drague gentiment et dont il guette les ébats avec un de ses semblables.







Les images, filmées en pleine nature en Nouvelle-Zélande, sont splendides, dignes des plus beaux documentaires animaliers. Justement, le réalisateur du clip, Matt Meech, est un cador du genre, et la vidéo a été réalisée en association avec la chaîne BBC Natural History et grâce à ses archives. Les scènes inédites, sont des chutes du film Planète Terre 2, que James Blake, en grand fan, s'est dit "honoré" d'avoir pu utiliser, rapporte la BBC (en anglais).



Mercredi, James Blake a interprété cette même chanson au Tonight Show de Jimmy Fallon en compagnie d'un orchestre à cordes. Splendide !







I'll Come Too est extraite du quatrième album de James Blake, Assume Form, sorti en début d'année, et nominé aux prochains Grammys pour le Meilleur album de musique alternative.