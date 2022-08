Les Plages électroniques de Cannes s'embrasent au son des DJ Boris Way et Kungs, en attendant David Guetta

Trois jours de fête au rythme de la musique électro, les plus grands DJ du moment qui mixent face à la mer, des milliers de spectateurs ravis, la 15e édition du festival cannois bat son plein jusqu'au dimanche 7 août 20202.

Durant trois jours et trois nuits (5-7 aout 2022), la Croisette s'enflamme au son de la musique électronique. Le festival des Plages électroniques de Cannes attire près de 20 000 spectateurs chaque soir.

Une soixantaines de DJ du monde entier mais aussi des artistes de la région se relaient sur cinq scènes montées dans toute la ville.

Ce samedi 5 août, Boris Way et Kungs ont ouvert les festivités sur l'immense dancefloor installé sur la plage devant un public conquis."C'est super grand, c'est beau, c'est l'été, c'est à Cannes, c'est génial', s'enthousiasme une spectatrice

Les régionaux de l'étape

En ouverture du festival, ce samedi 5 août, le DJ niçois Boris Way a fait danser les foules. Le petit chouchou du moment, auteur du remix de Running Up That Hill de Kate Bush, chanson phare de la saison 4 de Stranger Things, a livré un set très "Love house" avec des basses qui tabassent.

Jouer entre terre et mer devant un public survolté, Kungs, ne rêvait pas mieux. Le DJ originaire de Toulon a livré un show sensationnel. En mars dernier, le Toulonnais de 25 ans a sorti son deuxième album intitulé Club Azur. "C'est un hommage au sud de la France, c'est un hommage à Toulon, là où j'ai grandi. J'ai voulu faire un album positif, ensoleillé et fédérateur", détaille-t-il dans une interview accordée à France 3.

Le retour de la fête

Après deux éditions annulées, pour cause de Covid, la billetterie des Plages électroniques a été prise d'assaut. Début juin, les "afters" étaient complètement "sold-out" et le taux de remplissage était de 70%. "Après deux ans de Covid, c'est le premier été où on est libre", se réjouit un spectateur.

À noter également que 30% des achats étaient consacrés aux pass 3 jours. Ce qui démontre un réel enthousiasme pour le festival mais aussi une volonté de participer à 100% à la fête. "L'engouement est très fort, les gens ont envie de retrouver les Plages électroniques, de danser et de s'exprimer", constate Benoît Gely, le co-organisateur du festival.

Alors pour satisfaire entièrement les clubbers, les programmateurs ont invité plus d'une soixantaine d'artistes de renom du monde entier. Parmi eux, Damso, Martin Garrix, Charlotte de Witte ou encore Paul Kalkbrenner.

Cette quinzième édition des Plages électroniques de Cannes s'achève en beauté ce dimanche 7 aout avec, notamment, un set géant de David Guetta.