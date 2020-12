Benjemy, l'artiste qui ose mixer électro, percussions orientales et textes d'Antonin Artaud

Il est auteur-compositeur, DJ, poète et metteur en scène : Benjemy est un artiste aux multiples facettes. Ce doctorant en lettres à la faculté de Tunis prépare actuellement sa prochaine création au Centre Intermondes de La Rochelle. Une œuvre protéiforme intitulée En Chair et en sons, librement inspirée de l'univers d'Antonin Artaud.

Antonin Artaud et l'électro

Le style de Benjemy fait flirter sur une même portée le piano, la musique éléctronique, des percussion orientales mais aussi les textes d'Antonin Artaud. Sur scène l'artiste propose une performance musicale et littéraire dédiée à l'auteur du Théâtre et son double. "Je me suis intéressé à la direction d'acteurs en lisant Stanislavski, puis j'ai découvert les théories d'Antonin Artaud sur le théâtre et cet auteur m'a rendu curieux", raconte Benjemy. La performance relate à travers des bribes de poèmes et de sons, les périples de l'auteur torturé, sa vie mais aussi l’évolution de son œuvre.

À la suite de la situation sanitaire, le spectacle En Chair et en sons sera capté et diffusé sur les réseaux sociaux de la Maison des écritures.