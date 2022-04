Au Printemps de Bourges, la chanteuse P.R2B confirme son talent éclectique

P.R2B : ces initiales mystérieuses cachent le nom de Pauline Rambeau de Baralon, une artiste qui mêle avec brio musique électronique et mélodies plus classiques. Au festival du Printemps de Bourges, elle a enflammé le public.

C'est son Métaverse à elle. Dans son tube éponyme, la chanteuse P.R2B déconstruit les genres pour bâtir un autre monde, qui ressemble à une ode au mouvement queer.

Sur la scène du Printemps de Bourges 2022, Pauline Rambeau de Baralon (son nom qu'elle cache derrière l'acronyme P.R2B) a ébloui les spectateurs. Cette artiste de 31 ans vient de sortir son premier album, Rayons Gamma. Un gracieux mélange de musique électronique et de mélodies de variété. Un éclectisme boosté par sa voix grave et fougueuse.

Un retour gagnant à Bourges

Cette Berrichone avait semé une première pépite en 2018 avec un premier EP, Des rêves. Elle avait aussi déjà charmé le public du Printemps de Bourges. P.R2B revient donc pour confirmer les promesses nées de ses premières compositions. "Pour moi, le Printemps de Bourges a été une aventure familiale, personnelle, donc revenir pour défendre cet album, c'est très fort en émotions pour moi".

Comment a-t-elle construit son Métaverse, l'un des morceaux phares de son nouvel album ? "Cette chanson, elle est partie de quelque chose de tout petit. Cela commence par dire que trois fois par jour on me prend pour un garçon et que ça ne me dérange pas", confie-t-elle.

Pauline Rambeau de Baralon décrit de manière plus générale son style assez inclassable. "Ce qui m'intéresse dans ma musique, c'est de raconter des histoires, de travailler des émotions. Je crois que ces différents genres musicaux que je mélange, ils apportent ça. J'aime des textes qui peuvent être plein d'emphase et puis les confronter au contraire à un truc plus rugueux de musique techno. C'est ça que je trouve excitant", confie la chanteuse.

Le festival du Printemps de Bourges se déroule jusqu'au 24 avril. Toute la programmation sur le site web du festival.