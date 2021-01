À Lunel, le DJ Benji Ben enregistre un concert électro au sommet d'une église

Avec sa campagne Lunel Ose, la ville de l'Hérault souhaite redonner l'envie à ses habitants de "s'ouvrir sur l’extérieur", comme le propose son slogan. La mairie a programmé un set électro au sommet de l’Église Notre-Dame-du-Lac. Mardi 26 janvier, à la tombée de la nuit, le DJ lunellois Benji Ben a proposé une expérience visuelle et sonore. Le concert sera disponible sur la page Facebook de Lunel le 13 février 2021.

"Ça nous fait exister"

À 57 mètres de hauteur, bercé par une nuit étoilée et un panorama à couper le souffle, le DJ Benji Ben apprécie de pouvoir jouer à nouveau, même si les conditions sont un peu différentes qu'auparavant. "C'est une volonté de se retrouver, de partager et de fédérer autour d'un patrimoine même si c'est derrière les écrans. Ça nous fait exister", assure le DJ. Le musicien lunellois qui joue habituellement en discothèque ou dans les arènes, a décidé d'offrir son cachet pour la bonne cause.

Un captage en live

À quelques heures de l'enregistrement, les techniciens s'affairent autour du clocher de l'église. Cinq caméras placées à des endroits précis ont permis la captation de cet évènement musical."Ça nous permet de garder un lien avec le public en s'invitant chez eux et ça nous permet d'être dans des actions culturelles et de travailler avec les intermittents", souligne Greg Delon, producteur de musique. Réalisé avec le concours de la société de production Double V, le concert d'une heure sera visible gratuitement sur tous les écrans.

Pour la ville de Lunel, cette initiative vise aussi à soutenir le milieu culturel mais pas seulement. "L'objectif de cet événement est d'offrir un nouveau panorama sur la ville au travers de la musique avec un point stratégique que représente le clocher de Lunel", explique Stéphane Dalle, premier adjoint de la ville. Pour l'occasion, la municipalité a déboursé 3000 euros et espère bien faire le buzz sur la toile.