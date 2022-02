À Agen, EZ3kiel présente son nouvel album et signe le retour des concerts debout au Florida

Les concerts debout sont de retour au Florida d'Agen. La salle de musiques actuelles a lancé sa saison 2022 avec le groupe tourangeau EZ3kiel.

Après deux ans d'épidémie, des annulations en cascade, des reports de concerts et des restrictions, la reprise, aujourd'hui, a comme un goût de libération. "On sent qu'il y a une envie terrible de jouer et pour le public de se retrouver et puis aussi ça a été une période de création pour les groupes qui ont envie de la montrer sur scène", assure Florent Bénéteau, directeur du Florida.

Se jeter à l'eau

Lors de ce premier concert debout au Florida, le collectif EZ3kiel a joué les morceaux de La Mémoire du feu, son dernier bébé né en janvier dernier. Un septième opus scénarisé, un peu à la manière du Melody Nelson de Gainsbourg. Un album concept singulier qui aura mis neuf ans à mûrir. C'est d'ailleurs au Florida que l'idée est née : "Ça a été un des premiers endroits à accueillir EZ3kiel en résidence pour travailler. C'est vrai qu'à chaque tournée, on est invités ici pour venir jouer, on aime bien y passer", confie Stéphane le batteur du groupe.

Après des mois passés loin de la scène, il était donc temps de se jeter à l'eau et c'est tout naturellement que les musiciens ont choisi celle du Florida. "Il y aura une réadaptation à tout ça. Il y a des groupes qui ne veulent pas encore tourner car ils savent qu'ils ne vont pas faire des jauges pleines. Mais je pense qu'il faut montrer l'exemple, il faut y aller, il est temps", assure Benjamin, guitariste et chanteur du groupe.

Voyage onirique dans la mémoire du feu

Composé de onze titres en français, La Mémoire du feu joue avec les formes oscillant entre textes parlés orchestrés et morceaux instrumentaux. Le résultat, paré d'une musique hybride, d'un mélange de folk, d'électro et de rock organique, embarque l'auditeur vers des contrés lointaines. "On raconte une histoire plus qu'on enchaine des chansons. C'est un disque fait à quatre mains avec d'un côté EZ3kiel et de l'autre, l'auteur de polars Caryl Ferey. Une amitié est née entre le groupe et lui", raconte Nicolas, guitariste du groupe.

L'aventure de La Mémoire du feu ne fait que commencer, le colectif EZ3kiel part en tournée sur les routes et festivals de France jusqu'au mois de décembre 2022 avec une halte salle Pleyel à Paris le 24 novembre.

Pour le Florida, le programme est aussi bien chargé avec Feu ! Chatterton, déjà complet le 11 mai, puis Panda Dub, avant la venue du grand Arnaud Rebotini le 14 octobre.