Il y a trois ans, son premier album Cure l'avait imposé d'emblée comme un nouveau poids lourd de la chanson française avec des hits comme Kid, Ego et Fête de trop. Après une longue tournée, trois nominations aux Victoires de la musique, 300 000 ventes d'albums et un an d'absence, Eddy de Pretto est de retour. Avec Bateaux-Mouches, premier single extrait de son second album attendu dans les prochaines semaines, il poursuit la veine autobiographique à laquelle il nous a habitués, tout en flirtant avec un style musical plus R&B, qui sied parfaitement à son phrasé.



Dans Bateaux-Mouches, l'artiste originaire de Créteil raconte les trois années qu'il a passées à chanter sur la Seine pour des touristes, tout en rêvant de gloire. Trois années formatrices, qui lui ont appris à se tenir sur scène et à captiver l'auditoire. "Quand j'avais personne, qu'une foi qui déborde, j'rêvais des tonnes, j'me voyais déjà en haut et c'était beau", chante Eddy de Pretto.

Dans le clip signé Marie Schuller, Eddy de Pretto est un chanteur maladroit chargé d'ambiancer un dîner tranquille sur un bateau-mouche. Agacé de se sentir invisible, personne ne lui prêtant attention, le chanteur va secouer l'assistance et se déchaîner.

"Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène, j'me sentais comme un coq mais je flottais qu'sur la Seine", se souvient l'artiste, mains dans les poches, avant de déboutonner sa chemise (révélant un joli collier de perles) et de partir en vrille, dans une surprenante chorégraphie libre et exaspérée, à l'issue de laquelle il finira en "calebard" à piétiner les tables.