Dionysos : le chanteur sauvé par une greffe

Si Mathias Malzieu tient une telle forme aujourd'hui, c'est grâce à une greffe. Sans elle, le chanteur de Dionysos, qui dans un de ses tubes, se prenait pour un jedi, serait passé du côté obscur de la force. Fin 2013, il découvre qu'il souffre d'une maladie rare du sang. Pendant ses hospitalisations, Mathias se filme, préfère rire de ses 11 semaines en bulle stérile ou de ses 150 transfusions de sang qui le transforment en vampire en pyjama.

Trois patients sur dix ne trouvent pas de donneur

Trois ans après, guéri, Mathias s'émerveille toujours devant le pouvoir magique des donneurs. Si Mathias chante pour encourager le don de moelle osseuse, c'est parce qu'il a attendu une greffe désespérément. Des mois d'inquiétude et d'espoir partagés avec une équipe médicale dont il reste très proche aujourd'hui. Impossible, finalement, de trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Restait une option, plus risquée : la greffe de sang de cordon ombilical. Après sa maladie, Mathias Malzieu a pu réaliser son rêve de voyage en Islande. Il sait qu'il a eu de la chance et que trois patients sur dix en ayant besoin ne trouvent pas de donneur de moelle osseuse.

