De Shaka Ponk à Nicky Jam en passant par Izia... Le Brive Festival se poursuit jusqu'au 23 juillet

La 19e édition du Brive Festival se tient du 20 au 23 juillet avec des artistes comme Lomepal ou encore Martin Solveig.

C'est l'un des festivals les plus importants du Limousin en terme de fréquentation et de notoriété, il s'agit du Brive Festival. Pour cette 19e édition, de grands artistes français et internationaux sont de la partie. Et pour ouvrir le bal ce jeudi 20 juillet, rien de mieux qu'Angèle, la reine belge de la pop, que tous les festivals s'arrachent.

France 3 Limousin : J. Radenac / J. Cire

Ce premier jour de festival, a aussi été marqué par un changement de dernière minute. Adé (ex chanteuse de Thérapie Taxi) a été remplacée au pied levé par Julien Granel. Le jeune artiste solaire et coloré s'est fait connaître avec sa pop dansante aux accents funky.

Lomepal, Izia, Nicky Jam..

Parmi les artistes français très attendus, on retrouve notamment Lomepal, Juliette Armanet ou encore Martin Solveig. Izia est aussi programmée, alors que ces récents propos polémiques lors d'un concert avaient conduit un maire a annulé sa venue.

Avec Black Eyed Peas l'année dernière, le Brive Festival avait frappé un grand coup. Cette année, l'exclusivité, c'est le pionnier du reggaeton, Nicky Jam, qui a été programmé pour la dernière journée, le dimanche soir. Le chanteur latino-américain, professionnel des hits et des milliards de vues sur Youtube, a choisi le Brive Festival pour sa seule date française de l'année.

Enfin, le groupe de rock alternatif, Shaka Ponk, sera présent au Brive Festival le samedi soir. Et c'est un événement, puisqu'il s'agit de leur dernier passage avant que le groupe ne se sépare pour réduire leur empreinte carbone. Résultat : 12 000 billets vendus, un record absolu jamais enregistré par le festival. Mais ce dernier n'est toujours pas complet donc si vous souhaitez vous procurez une place, vous pouvez toujours le faire sur la billeterie du site.

