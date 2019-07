Mattel lance une Barbie en hommage à David Bowie, aux couleurs de Ziggy Stardust

Lancée jeudi, cette poupée de collection en tenue de Ziggy Stardust affole déjà les fans de l'icône pop.

Mattel a annoncé son lancement jeudi 11 juillet et cette nouvelle poupée Barbie collector, commercialisée au prix de 50 dollars (avec certificat d'authenticité), s'arrache déjà. Elle porte une combinaison rayée métalisée à épaulettes futuristes et des bottes rouges assorties à semelles compensées. Avec sa crinière rouge coiffée en arrière et son soleil peint sur le front, elle arbore le look parfait de Ziggy Stardust, le messager des étoiles et alter ego androgyne de David Bowie.

Il s'agit pour Mattel de célébrer le cinquantième anniversaire de la sortie du single Space Oddity le 11 juillet 1969. Inspiré à David Bowie par le film de Stanley Kubrick 2001 : L'odyssée de l'espace, ce titre fut diffusé quelques jours plus tard par la BBC lors de la retransmission télévisée des images de l'alunissage de la fusée Apollo 11 en prélude aux premiers pas sur la Lune (20 au 21 juillet 1969) et devint son premier succès.

La poupée Barbie® de collection en tenue de Ziggy Stardust, lancée par Mattel. (MATTEL)

La Barbie® collector hommage à David Bowie commercialisée par Mattel. (MATTEL)

Un hommage au "caméléon de la pop"

Mattel dit avoir voulu ainsi rendre "hommage au caméléon ultime de la pop, le chanteur, compositeur et acteur anglais David Bowie, dont les transformations musicales spectaculaires continuent d'influencer et d'inspirer. (...) Vêtue comme l'alter ego de science fiction de David Bowie Ziggy Stardust, notre poupée Barbie de collection honore l’héritage culturel du génie musical qui a réinventé le rock and roll", poursuit le communiqué du fabricant.



Détail majeur : les deux yeux de la poupée sont bleus, ce qui n'était pas le cas de Bowie, dont une des deux pupilles était dilatée en permanence à la suite d'une bagarre de jeunesse, donnant l'impression qu'un de ses yeux était plus foncé.



Bowie a endossé à partir de 1971 le personnage de Ziggy Stardust, une star du futur venue de l'espace. L'idée était développée sur le concept-album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars sorti en 1972. Un album capital qui contient notamment les classiques Starman, Ziggy Stardust, Suffragette City, Moonage Daydream, Five Years et Rock and Roll Suicide. Le caméléon David Bowie avait ensuite sabordé abruptement son personnage avant de renaître en Aladdin Sane.

La poupée Barbie® en tenue de David Bowie, jusqu'aux platform boots rouges. (MATTEL)

Mattel a aussi lancé ces jours-ci une poupée à l'effigie de la l'Italienne Samantha Cristoforetti, la seule femme de l'Agence spatiale européenne.