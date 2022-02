Daft Punk ranime la flamme un an après sa séparation en diffusant un live de 1997 sur Twitch

Mardi soir, Daft Punk a enflammé la toile en réactivant ses comptes sur les réseaux sociaux et en diffusant sur Twitch un live de 1997, à revoir ci-dessous. Un joli cadeau et un beau coup de com' à l'occasion des 25 ans de la sortie de son premier album.

En quelques heures, la toile s'est enflammée mardi soir : Daft Punk, séparé officiellement il y a un an jour pour jour (le 22 février 2021), repointait le bout de ses casques en lançant une chaîne sur Twitch, la plateforme de diffusion de contenus live, et en ranimant ses comptes Instagram et Twitter. Une reformation ?Apparemment non, mais un joli cadeau et un beau coup de com'.



Le cadeau, d'abord : Daft Punk offrait à ses fans mardi soir en streaming sur Twitch un live inédit, filmé au Mayan Theater en 1997 à Los Angeles, où l'on voit Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, sans casques, livrer un set étourdissant, où figurent en bonne place leurs premiers hits Around The World, Revolution 909, Rollin' and Scratchin, Alive et Burnin'.



Un live streaming suivi sur Twitch à partir de 22h22 par plus de 100 000 personnes (mercredi matin, la toute nouvelle chaîne Twitch de Daft Punk affichait déjà 156 000 abonnés), qui mettait la larme à l'oeil aux plus nostalgiques sur les réseaux sociaux.





Sortie d'une édition anniversaire d'"Homework"

Mais ce geste avait un objectif : attirer l'attention sur le coffret que le tandem sort pour fêter les 25 ans de la sortie en 1997 de son premier album, le légendaire Homework. Cette édition anniversaire, que l'on trouve d'ores et déjà sur les plateformes de streaming, comprend des remixes de DJ Sneak, Motorbass, Slam, Kenlou, I:Cube, Roger Sanchez & Junior Sanchez, sortis à l'époque, en 1997. Certains de ces remixes n'étaient pas disponibles jusqu'ici sur les plateformes d'écoute.



Les versions vinyle de Homework et Alive 97 seront de nouveau disponibles, à partir du 15 avril, et sont déjà en pré-commande sur le site daftpunk.com.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daft Punk (@daftpunk)



Le 22 février 2021, Daft Punk avait affolé le monde de la musique en annonçant sa séparation. Un clap de fin inattendu annoncé dans une vidéo énigmatique postée sur les réseaux sociaux, sobrement intitulée Epilogue. La vidéo d'un peu plus de 8 minutes, extraite de leur long métrage Electroma, montrait Thomas et Guy-Man, sous leurs traditionnels masques de robots, avancer dans un désert. L'un finissait par enclencher le système d'auto-destruction de l'autre, qui se pulvérisait, sur un fond de coucher de soleil.