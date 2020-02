Victoires de la musique classique : Alexandre Kantorow doublement sacré

Camille Pépin a remporté la victoire de la meilleure composition pour "The Sound of Trees", pour clarinette, violoncelle solo et orchestre.

Le pianiste français Alexandre Kantorow se produit lors de la 27e cérémonie annuelle des Victoires de la musique classique à l'Arsenal de Metz (Moselle), le 21 février 2020. (CHRISTOPH DE BARRY / AFP)