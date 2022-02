Ukraine : la Philharmonie de Paris annule à son tour des concerts du chef d'orchestre Valery Gergiev, réputé proche de Vladimir Poutine

Après le Carnegie Hall de New York ce week-end, la Philharmonie de Paris a décidé lundi d'annuler les concerts du célèbre chef d'orchestre russe.

La Philharmonie de Paris a annoncé lundi, au cinquième jour de la guerre en Ukraine, avoir annulé à son tour des concerts du chef d'orchestre Valery Gergiev, réputé proche de Vladimir Poutine, "par solidarité avec le peuple ukrainien".



"L'invasion de l'Ukraine par la Russie va amener la Cité de la musique - Philharmonie de Paris à modifier sa programmation ces prochains mois par solidarité avec le peuple ukrainien. (...) Les concerts (...) programmés les 9 et 10 avril dans la Grande salle Pierre Boulez sont d'ores et déjà annulés", écrit l'institution dans un communiqué.

Démission, annulation et demande de clarification

Parallèlement, le Verbier Festival, prestigieux festival de musique classique en Suisse, a annoncé lundi avoir "demandé et accepté" la démission de Gergiev du poste de directeur musical de son orchestre.



Vendredi, la célèbre salle new-yorkaise Carnegie Hall avait annoncé la première avoir écarté le chef d'orchestre russe d'une série de représentations prévues le week-end dernier.



La veille, la Scala de Milan lui a également demandé de clarifier sa position sur l'Ukraine et de plaider publiquement pour une "solution pacifique" au confit, sans quoi ses représentations de La Dame de Pique de Tchaïkovski, programmées les 5 et 13 mars, pourraient être annulées.

Un chef d'orchestre très sollicité

Directeur général du célèbre théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Valery Gergiev, 68 ans, est l'un des chefs d'orchestre les plus sollicités au monde.



Sa proximité avec Poutine, qu'il connaît depuis 1992, et sa loyauté au président russe sur l'annexion de la Crimée, ainsi que sa participation à des concerts en Ossétie du Sud bombardée et à Palmyre aux côtés de l'armée syrienne, lui ont valu maintes polémiques cette dernière décennie.