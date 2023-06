Le pianiste américain Kimball Gallagher le 12 juin à la salle Gaveau : l’Afrique au bout des doigts

L'artiste entend faire dialoguer l'Afrique et l'Europe d'égal à égal, une démarche originale dans la musique classique.

L’artiste a sillonné le monde mais c’est bien la première fois qu’il donnera un récital à Paris. Kimball Gallagher est un pianiste original qui ne croit pas que la musique classique se cantonne à la culture occidentale. La musique dite savante se trouve au détour d’un voyage, d’une rencontre aussi bien à Tunis qu’à Dakar, ou ailleurs dans le monde. Il suffit de tendre l’oreille et d’ouvrir ses horizons. Et ce que que fait justement le natif de Boston avec son association 88International, 88 pour le nombre de touches du clavier du piano. A la salle Gaveau, il présentera des œuvres de Mozart et Chopin ainsi que des créations contemporaines originales qui permettent une rencontre d’égal à égal de l’Afrique et de l’Europe.

L'Afrique au coeur

L’artiste est impatient de jouer devant le public. Il n’a pas fait de grand concert depuis la pandémie. Il est aussi impatient de montrer le résultat de son investissement personnel sur le terrain. "Dans la lignée de Mozart et de Chopin, s’inspirant de l’autre et de l’inconnu", Kimball Gallagher présentera, lundi 12 juin à la salle Gaveau, des artistes au parcours original comme Souhayl Guesmi à la nay (flûte tunisienne) et Nejia Abidi au chant en dialecte tunisien. Il y aura aussi de la kora sénégalaise et du chant wolof avec Magou Samb et des rythmes afghans. Le pianiste américain questionne l’altérité, en fait un atout. En allant vers l’autre, il ouvre des fenêtres "sur de nouvelles sensations et de nouveaux mondes".

Concrètement, l'engagement de Kimball Gallagher se traduit par une présence de plus en plus accrue de son association en Tunisie et au Sénégal notamment. De nombreux clubs de musique extrascolaires ont vu le jour dans ces deux pays. C'est toute cette richesse que le pianiste américain compte restituer à son public parisien.