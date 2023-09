Le Français Swann Van Rechem remporte le 58e concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon

Ce prestigieux rendez-vous, qui se déroule tous les deux ans, est réputé pour être le concours de chefs d'orchestre le plus complet au monde.

Temps de lecture : 2 min

Le jeune chef d'orchestre français Swann Van Rechem, 25 ans, a remporté samedi le 58e Concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, organisé pendant le Festival international de musique.

En plus du Grand Prix, Swann Van Rechem a aussi reçu le Prix coup de coeur du public et le Prix coup de coeur de l'Orchestre national d'Ile-de-France, que chacun des trois finalistes était chargé de diriger en conditions de concert. Il succède à Nodoka Okisawa, vainqueur du Grand Prix en 2019.

Sur quel programme se sont affronté les trois finalistes ?

Le Français Swann Van Rechem, le Coréen Hae Lee et le Chinois Chao Dong se sont succédé sur la scène du théâtre Ledoux de Besançon dirigeant l'Orchestre National d'Ile-de-France dans Cosi fan tutte, ouverture de Mozart; Don Juan op.20 de Strauss. Ils ont également dirigé les musiciens dans une pièce d'Alexandros Markeas, en création mondiale et en commande du festival: Living happily during the war.

Le jury a décidé d’attribuer une Mention spéciale au Chinois Chao Dong pour souligner son parcours et son interprétation de la création Living happily during the war.

"On est tellement focalisé sur la musique durant la semaine du concours qu'on en oublie presque pourquoi on est là !", a déclaré à l'AFP Swann Van Rechem. "Et quand on peut accéder au tour d'après, on est surtout content de pouvoir enfin diriger ce que l'on a préparé pendant des mois. Évidemment, ce Grand Prix me fait énormément plaisir et la suite va être importante", a ajouté le lauréat.

Une sélection rigoureuse

Au total, 280 candidats s'étaient inscrits à cette édition du concours. "C'est un vrai marathon que ces candidats ont suivi lors d'auditions organisées dans le monde entier depuis avril dernier", détaille Jean-Michel Mathé, directeur du festival et du concours. "Un jury avec deux pianistes s'est déplacé à Berlin, à Tokyo, à Montréal et à Paris", complète-t-il. Une vingtaine de candidats a finalement été pré-sélectionnée. Ils ont été invités à Besançon pour tenter de décrocher le Grand Prix. A l'issue de la demi-finale, n'en restaient donc que trois à s'affronter pour la finale.

Ce rendez-vous, qui a lieu tous les deux ans, est réputé pour être le concours de chefs d'orchestre le plus complet au monde. Il a sacré des chefs tels que Seiji Osawa, Alexander Gibson, Sergiu Comissiona, Gerd Albrecht, Michel Plasson ou encore Lionel Bringuier.