Le festival de piano de Biarritz propose des concerts en harmonie avec les vagues

Jusqu'au 11 août 2023, le festival du Pays-Basque donne rendez-vous aux mélomanes avec une programmation autour de la musique classique et du jazz dès les premières heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit.

Cet été encore, le Biarritz Piano Festival (Pyrénées-Atlantiques) résonne dans toute la ville du Pays-Basque. La quatorzième édition bat son plein avec une programmation originale et de grande qualité. Des concerts et des spectacles sont organisés dans plusieurs sites culturels, mais aussi à l'extérieur jusqu'au 11 août.

France 3 Aquitaine / L. Lascot / E. Clerc / G. Haristoy

Petit-déjeuner au son du piano

Écouter de la musique classique en guise de réveille-matin, c'est le concept des "P’tits dej du festivalier" qui font leur grand retour au Biarritz Piano Festival. Une formule très conviviale où les spectateurs partagent un café et une viennoiserie sur la terrasse du Casino, puis s'installent dans le salon Diane pour écouter un concert.

Ce matin-là, c'est le musicien chambriste Nathanaël Gouin qui a pris place au piano devant une assemblée très attentive. Au programme du réveil musical, des morceaux de Franz Liszt, Georges Bizet et Serge Rachmaninov. "Le matin on a les sens qui s'éveillent, on est peut-être plus à fleur de peau, je pense que c'est une autre réception de la musique, c'est intéressant de voir le public dans un état un peu alerte, prêt à s'envoler", confie le pianiste.

Le prochain petit-déjeuner musical aura lieu le mardi 8 août avec la pianiste Jodyline Gallavardin qui promet un récital autour des œuvres de Ravel, Schubert, mais aussi Granados et Sibelius. Un voyage loin de l'agitation actuelle à la croisée de l’onirisme et de l’émerveillement.

Jouer face à la mer

Depuis quatorze ans, le Biarritz Piano Festival rassemble les amateurs de musique classique autour des meilleurs musiciens de la scène internationale. Durant deux semaines, une quinzaine de spectacles font vibrer la musique de chambre, des récitals classiques, du chant gospel et même de la danse.

Face à l’océan – en intérieur, en extérieur, du haut du phare, derrière les grandes vitres d’une rotonde, sur la terrasse du casino ou sur la plage –; la musique s'immisce dans les lieux emblématiques de la station balnéaire. "On joue face à l'océan, il faut que l'espace extérieur soit inspirant, et s’il est inspirant pour l'artiste il l'est aussi pour le public. Ça participe à la rêverie et à la passion", se réjouit Thomas Valverde, le directeur artistique du festival.

À noter également que le festival s'associe avec le ballet Malandain Biarritz. Le pianiste Thomas Valverde et trois danseurs du ballet offrent une performance gratuite le lundi 7 août sur la place Bellevue.

Biarritz Piano Festival jusqu'au 11 août 2023