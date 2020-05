Le festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu, prévu fin août, annulé

La 54e édition du festival du 20 au 30 août est annulée mais "dès l'automne 2020, le festival reprendra ses activités de résidence, dans le cadre de ses rendez-vous en saisons, et d'éducation artistique et culturelle"

La 54e édition du festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu (Haute-Loire), prévue du 20 au 30 août, n'aura pas lieu en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé le 16 mai ses organisateurs.

La décision a été prise à l'issue du conseil d'administration de l'association Festival de La Chaise-Dieu. "Compte tenu de la crise sanitaire en cours, et au vu des directives nationales sur les festivals d'été, complétées par les recommandations des autorités départementales de l'État, il a considéré que les conditions ne sont désormais plus réunies pour assurer le bon déroulement de cette 54e édition", expliquent les responsables. Il en est de même pour "la sécurité des quelques 1.000 artistes invités, des 20.000 spectateurs attendus de la France entière et de l'étranger, et des 150 organisateurs, en particulier les équipes techniques et les très nombreux bénévoles", ajoutent-ils.

Les spectateurs adhérents de l'association, qui ont déjà acheté des billets, ont été invités à se rapprocher de la billetterie "pour obtenir leur remboursement, leur conversion en avoir 2021 ou en dons défiscalisables".

La 55e édition est prévue du 19 au 29 août 2021

Mais "dès l'automne 2020, le Festival reprendra ses activités de résidence, dans le cadre de ses rendez-vous en saisons, et d'éducation artistique et culturelle", assure-t-on de même source.

Comme chaque année, une trentaine de concerts payants, des sérénades gratuites et des conférences en musicologie étaient au programme, dans le cadre de ce festival fondé en 1966 par le pianiste hongrois Georges Cziffra et se déroulant principalement dans l'abbaye de la commune.

Deux précédents d'annulation ont déjà marqué l'histoire du festival, en 1970 et 1972.

Le festival, dont la 55e édition doit se tenir du 19 au 29 août 2021, avait accueilli l'an dernier 20 124 spectateurs.