L’irrésistible ascension de la violoniste toulousaine Manon Galy, révélation soliste aux Victoires de la musique classique 2022

Rencontre à Toulouse avec Manon Galy, étoile montante du violon, qui vient de sortir son premier album avec le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan. Dans quelques jours, elle donnera son premier concerto avec le prestigieux Orchestre du Capitole.

C’est chez elle, à Toulouse, que Manon Galy reçoit France 3 ce jour-là, entourée de ceux qui l’ont encouragée à vivre sa passion pour le violon, ses parents, sa grand-mère et ses premiers professeurs. Adolescente, elle a rejoint la capitale pour suivre les cours du CNSM (Conservatoire national supérieur de musique). "Du coup, nos vacances de famille devenaient mes stages de violon parce que je faisais souvent deux stages par été. Je faisais des concours en Russie, en Italie, et mes parents venaient avec moi. Mes grands-parents m’amenaient à Paris aussi, pour des cours, des concours. Et j’avais mes tantes qui prenaient le relais aussi quand mes parents ne pouvaient pas", raconte la jeune femme de 26 ans, qui a commencé le violon à tout juste 7 ans.

Le potentiel s’est vu tout de suite

Pour cette rencontre, Marion Galy a retrouvé trois de ses premiers professeurs de violon. Caroline Etave se souvient de la volonté de la petite fille : "Un week-end, elle est allée voir un concert, et la semaine d’après, elle est arrivée en cours, elle était droite, du haut de ses sept ans, elle imitait et voulait être aussi belle et faire aussi bien. Et la deuxième année franchement, c’est allé très vite, et le potentiel s’est vu tout de suite".

"Je ne sais pas où elle va aller, mais en tout cas maintenant, c’est elle, et elle a les moyens pour être elle et pour apporter quelque chose aux autres à travers la musique", renchérit Klaus Mühlberger, un autre de ses professeurs au conservatoire de Toulouse. Un avis sans doute partagé par Renaud Capuçon qui l’a pris sous son aile et l’accompagne et la conseille, comme cinq autres jeunes talents du violon, au sein de sa société de production Beau Soir Productions.

Comme lui vingt-deux ans plus tôt, Manon Galy a été sacrée "Révélation Soliste instrumental" lors des Victoires de la Musique 2022. Aujourd’hui elle se produit régulièrement avec des orchestres de renommée internationale et est invitée dans de nombreux festivals comme ceux de la Chaise-Dieu, la Roque d’Anthéron ou encore la Folle Journée de Nantes. Il y a quelques semaines, Manon Galy a sorti Nuits Parisiennes, un disque en duo avec son complice le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan, sur le label Aparte. Le 19 mai, elle donnera son premier concerto avec le prestigieux Orchestre national du Capitole, à la Halle aux grains de Toulouse.