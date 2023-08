L'échappée musicale normande : quand les chanteurs et les musiciens d'un ensemble baroque font leur tournée à vélo

Installé en Normandie depuis 2020, l'ensemble de musique baroque "Correspondances" sillonne chaque été la région pour une tournée dans des lieux insolites ou remarquables. Pour rallier les différents sites, les musiciens et les choristes se déplacent à vélo.

Monter en selle avant de monter sur scène. Le concept original a séduit les musiciens et les chanteurs de l'ensemble Correspondances qui toute l'année se produisent dans les plus grandes salles européennes. Une semaine durant, du 6 au 13 août 2023, ils sillonnent les pistes cyclables de Normandie, de la côte de Nacre au Mont Saint-Michel.

Une tournée sous le signe de l'écologie

Casque sur la tête et gilet réfléchissant de couleur bleu sur les épaules, Corinne Bahuaud ne s'est pas fait prier pour participer à cette tournée placée sous le signe de l'écologie. Entre deux coups de pédale, la chanteuse mezzo-soprano partage volontiers son enthousiasme : "On est plus habitué à la voiture, au train ou à l’avion qu’au vélo mais l’idée d’être dehors toute la journée sur un vélo et de faire un concert le soir et que ce soit en itinérance, je trouve ça vraiment génial."

La troupe composée pour l'occasion d'une dizaine de chanteurs et d'instrumentistes arrive à Saint-Lô après avoir roulé 30 km sur les bords de la Vire, fleuve côtier de Normandie qui se jète dans la Manche quelques kilomètres plus loin. Chaque jour, l'ensemble Correspondances investit un lieu différent. Le concert ce jour-là est organisé dans l'immense manège du haras national. La scène et les chaises des spectateurs sont disposés sur le sable équestre. L'immensité de la bâtisse ajoute à la solennité de l'après-midi musicale.

"L'idée c’est de proposer des concerts à un public qui ne vient pas forcément dans les salles de concert dans lesquelles on joue habituellement, explique Léa Desbiens, chargée de production pour l'ensemble Correspondances. En marge des concerts, il s'agit aussi de faire découvrir à ce public différent des lieux patrimoniaux qui ne sont pas toujours ouverts au public.

Charte environnementale

Un brin militant, l'ensemble Correspondances poursuit depuis 2020 deux objectifs. Sa tournée intitulée L'échappée musicale normande, créée pendant le confinement, vise à démocratiser la musique baroque, et promouvoir via l'usage du vélo le respect de l'environnement.

L'ensemble a été un des premiers à s’intéresser à ces questions-là et se demander comment en faisant le métier de musicien, en produisant des concerts et en produisant des disques comme on fait toute l’année, que ce soit en France, en Europe ou au-delà, comment est-ce qu’on peut tout simplement réduire notre impact environnemental. Sébastien Daucé chef de l'ensemble "Correspondances"

Pour réduire son impact, Correspondances ne se limite pas à cette tournée d'été. Convaincu que face à l’urgence écologique, le secteur du spectacle vivant doit lui aussi repenser ses habitudes, l'ensemble s'est doté d'une charte environnementale qui prévoit notamment que les déplacements aériens seront remplacés par le train pour les productions sur le continent européen, même quand ceux-ci engagent plus de temps de trajet et de frais. L'ensemble Correspondances est aussi membre de l’association Arviva - Arts vivants, arts durables qui encourage les initiatives éco-reponsables dans le domaine artistique.

Partis le 6 août d'Asnelle, les dix chanteurs et instrumentistes ont achevé leur tournée avec un concert de clôture au Mont Saint-Michel.