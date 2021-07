Festival de piano de La Roque d'Anthéron : le Trio Karénine sous les platanes centenaires du château Florans

Tous les après-midi à 17 heures, dans les allées du parc Florans, le clavier est roi. Le piano se mêle au chant des cigales, pour le plus grand plaisir des mélomanes et des artistes invités au festival international de piano de la Roque d'Anthéron. Le Trio Karénine, composé de Charlotte Juillard au violon, Louis Rodde au violoncelle et Paloma Kouider au piano, a ses habitudes dans ce décor emblématique.

Un lieu pour "faire ses premiers pas"

L'ensemble né à Paris en 2009 - qui a choisi de porter le nom de la célèbre héroïne de Tolstoï en référence à la fougue et à l’élan vital qui la caractérisent - a ici côtoyé des interprètes prestigieux avant de compter lui-même parmi les grands noms de la scène internationale.

"Notre passage au sein des ensembles en résidence il y a quelques années nous a énormément apporté, se souvient la pianiste Paloma Kouider. Cela nous a permis de faire nos premiers pas, nous former, vivre aussi l’atmosphère du festival."

Les cigales au diapason

Ce mélange des talents, affirmés ou en devenir, est un peu la marque de fabrique du festival de la Roque d'Anthéron. Tout comme le cadre enchanteur des concerts en plein air. "C'est la première fois que je viens écouter à travers les arbres, c'était magique", confie une spectatrice enthousiaste. "C'est le charme du parc, comme d’habitude, les cigales sont toujours au diapason," confirme un fan de la première heure.

Et tant pis si cette année encore, le festival a dû réduire sa programmation en raison de l'épidémie. "Cet événement, c’est aussi beaucoup de concerts dans des villages autour de la Roque d’Anthéron. Mais malheureusement, cette année nous avons été obligés de nous concentrer que sur le parc du château de Florans," explique son directeur artistique René Martin.

Jusqu'au 18 août, trois concerts par jour sont proposés. Un premier pour les lève-tôt à 9h45 du matin, un autre à 17 heures sous les platanes et un dernier à 21 heures dans le grand auditorium du parc de Florans. Soit 76 concerts au programme.

41e festival international de piano de la Roque d'Anthéron, du 23 juillet au 18 août 2021. Programme et informations pratiques sur le site du festival.