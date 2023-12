Concert du Nouvel An de Vienne 2024 : Suivez en direct cet évènement sur France 2, le 1er janvier

Il s'agit de l'évènement classique le plus populaire au monde. Comme chaque année depuis 1939, les œuvres de la famille Strauss résonneront dans la grande salle du Musikverein de Vienne, à l'occasion du traditionnel Concert du Nouvel An. Sous les boiseries du haut plafond, où figurent Apollon, des muses et autres figures féminines antiques, le maestro allemand Christian Thielemann dirigera l'Orchestre phliharmonique de Vienne pour la deuxième année. En costumes trois pièces , la centaine de musiciens performera sur une scène sublimée de luxueuses compositions florales, sur laquelle des danseuses et danseurs du Ballet national de Vienne se produiront lors des intermèdes.

Cette année encore, par amour de la tradition, la dynastie des Strauss est mise à l'honneur. Parmi les œuvres interprétées figurent au premier plan celles de Johann Strauss II, dont Wiener Bonbons. Walzer, op. 307 et l'opérette Waldmeister. Moins nombreuses, les œuvres de ses frères Eduard et Josef seront également jouées par l'Orchestre philharmonique de Vienne. En dehors de la famille, cinq autres compositeurs vont être mis à l'honneur, contre seulement deux l'an passé.

En ouverture, une œuvre du compositeur bohémien Karl Komzák, reconnu pour ses danses et valses. L'une d'entre elles, Bad'ner Mad'ln, op. 257, a d'ailleurs déjà été interprétée lors du Concert du Nouvel An de Vienne en 2021. S'ensuivront les œuvres des compositeurs Josef Hellmesberger (Sohn), Carl Michael Ziehrer ou Anton Bruckner, ainsi que celles d'Hans Christian Lumbye, compositeur danois reconnu pour ses polkas et mazurkas. Ces oeuvres sont à retrouver en direct sur France 2 et France musique le 1er janvier 2024 à partir de 11h30.

Chef d'orchestre multi primé

Le chef d'orchestre allemand Christian Thielemann coordonnera ce concert pour la deuxième fois, après avoir été nommé pour l'édition du 1er janvier 2019. Il dirige régulièrement l'Orchestre philharmonique de Vienne. Un parcours de chef récompensé à de multiples reprises : en 2003, Christian Thielemann reçoit l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. En 2015, il devient lauréat du prix Richard Wagner de la ville de Leipzig. Il remporte également le prix du Semperoper Trust en 2016 et le prix d'honneur du Land de Salzbourg en 2022.

Spécialiste de Richard Strauss et Richard Wagner, Christian Thielemann a fait ses débuts en tant qu'assistant du compositeur autrichien Herbert von Karajan, avant d'accompagner Daniel Barenboim au Festival de Bayreuth. En 1991, il dirige l'opéra Lohengrin de Richard Wagner au Deutsche Oper Berlin, établissement dont il a été nommé directeur musical en 1997. Il devient par la suite chef principal de l'Orchestre philharmonique de Munich ainsi que de la Staatskapelle de Dresde. Il a également travaillé au Metropolitan Opera de New York et au Royal Opera House de Londres. En septembre dernier, Christian Thielemann a été nommé directeur musical du Staatsoper de Berlin.

Une tradition ancienne

Le 1er janvier, l'orchestre philharmonique de Vienne présente les œuvres de la famille Strauss depuis de nombreuses années. Le compositeur Clemens Krauss est à l'origine de cet événement puisqu'entre 1929 et 1933, il décide de produire un concert par an pour mettre en avant ces œuvres. Ce schéma a ouvert la voie à ce qu'est aujourd'hui le concert du Nouvel An de Vienne.

Le premier concert, marquant officiellement le passage de la nouvelle année, s'est déroulé en 1939 avec la particularité d'avoir été célébré le 31 décembre et non le premier comme aujourd'hui. C'est en 1941 que le concert se déroule pour la première fois durant la matinée de la Saint-Sylvestre. Après Clémens Krauss, Willi Boskovsky a pris la tête du concert annuel. Un évènement qu'il dirigera 25 fois entre 1955 et 1979. Au total, 18 chefs d'orchestre se sont succédé à la direction de ce prestigieux rendez-vous de la musique classique.

Programme

Karl Komzák

Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauß II.

Wiener Bonbons. Walzer, op. 307

Johann Strauß II.

Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (Sohn)

Für die ganze Welt. Walzer

Eduard Strauß

Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238

Johann Strauß II.

Overture to the Operetta "Waldmeister"

Johann Strauß II.

Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauß II.

Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauß

Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauß II.

Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (Sohn)

Estudiantina-Polka aus dem Ballett "Die Perle von Iberien"

Carl Michael Ziehrer

Wiener Bürger. Walzer, op. 419

Anton Bruckner

Quadrille, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye

Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauß

Delirien (Deliriums), Waltz, op. 212