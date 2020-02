Christophe Desjardins, altiste au service de la musique contemporaine, est mort

L'altiste, qui était très engagé dans la création musicale contemporaine, avait 57 ans.

Natif de Caen, Christophe Desjardins était très engagé dans la création musicale contemporaine. Il a créé ou participé à la création d'œuvres de Berio, Boulez, Levinas et Rihm. Il est mort d'un cancer jeudi 13 février à l'âge de 57 ans, a indiqué samedi sa famille.



France Musique, qui lui a rendu hommage dès jeudi sur son site, a salué un artiste qui "avait deux engagements qui n'en formaient qu'un : créer les œuvres de ses contemporains, et promouvoir le répertoire de son instrument, l'alto". La station publique lui rend hommage à l'antenne ce week-end, et notamment dimanche dans l'émission Carrefour de la création.



"Pour moi, un musicien moderne est un musicien qui joue aussi la musique de son temps"