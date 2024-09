L'album "Hopecore", nouvelle métamorphose électronique, dance et soul de Rahim Redcar

Dans son nouvel album sorti vendredi, l'ancienne chanteuse Christine and The Queens est devenue Rahim Redcar. L'artiste livre une heure de musique, écrite, enregistrée, et mixée par lui-même.

La réinvention permanente. Le chanteur Rahim Redcar, anciennement connu sous le nom de Christine and The Queens, a sorti vendredi 27 septembre son nouvel album, Hopecore, sur lequel il s'est occupé de tout. Un album qui marie électronique, dance et soul, un exemple parfait de la façon dont la musique suit la quête d'identité d'un artiste véritablement à part.

En 2015, c'est un nouveau visage, triomphant, de la scène française. À l'époque, son nom de scène est Christine and The Queens, son premier album s'intitule Chaleur humaine, et l'artiste triomphe aux Victoires de la musique : quatre trophées en deux éditions.

Avec un son et une voix uniques, mais aussi une approche totale de son art, avec la danse en élément central, l'artiste se réinvente déjà à chaque performance. Son deuxième album Chris, en 2018, étrenne son nouvel alias.

Depuis, Chris a perdu un être cher, sa mère, occasionnant une transformation totale de sa musique et son approche créative. Les textes se font plus spirituels, religieux, l'artiste se renomme Redcar, puis Rahim Redcar et se genre désormais au masculin. On le voit chanter pour les Jeux paralympiques.

Et avec toujours autant de succès à l'étranger, les projets se suivent. Vendredi, annoncé à la dernière minute, apparaît donc Hopecore. Huit morceaux pour quasiment une heure de musique, écrite, enregistrée, mixée par l'artiste lui-même. Entre dance, ambient et de la soul cachée au fond, la musique est étonnamment captivante, libre, inspirée, chantée en anglais ou en français.

On peut se sentir perdu dans ses multiples changements d'identité, considérer aussi que l'essentiel n'est pas là. Avec Christine and The Queens ou Rahim C Redcar, le cheminement artistique reste fascinant. Et pour présenter ce nouvel album, pas de grandes scènes mais une tournée de clubs mythiques, comme la Fabric à Londres ou le Rex Club à Paris, le 12 novembre.