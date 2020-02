Christine and the Queens de retour avec six nouveaux titres

Christine and the Queens, alias Héloise Letissier, revient sur le devant de la scène avec un album de six titres qui ne manqueront pas de ravir ses fans.

Elle prend ses fans par surprise. Après le succès international de son deuxième album Chris en 2018, devenu disque de platine en France, primé en Angleterre et aux USA, la chanteuse Chris, redevenue Christine and the Queens, a sorti jeudi 27 février un nouvel EP, disponible sur YouTube.

Un disque de six titres qui s'ouvre par la ballade People, I’ve been sad qu'on avait déjà pu découvrir sur la plateforme Colors. Une voix fragile et un gros son pour ouvrir ce mini-album, et des mélodies toujours très accrocheuses. Les rythmiques, bien calées sur celles des grands Américains, font forcément penser à Michael Jackson ou Prince.

Un disque en anglais, français et italien

Christine and the Queens écrit en anglais, en français, mais aussi en italien pour un duo avec Caroline Polachek qui donne son titre à ce disque, La vita nuova. On retrouve aussi le titre Je disparais dans tes bras, Mountains, Nada et I disappear in your arms.

Christine and the Queens. (CAMILLE VIVIER / BECAUSE MUSIC)

La chanteuse-auteure-compositrice a enregistré entre Londres et Paris. Un disque plus calme que son album précédent, mais on sent que la danse, qu'elle pratique à merveille, n'est jamais très loin.

Ces six titres sont accompagnés d'un film de 11 minutes, tourné à l'Opéra de Paris, chorégraphié par le danseur américain Ryan Heffington. Christine and the Queens, alias Héloise Letissier, soigne le visuel autant que le son de ses créations.