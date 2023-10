"Un morceau de Sicre" : Francis Cabrel chante son amour de Toulouse, ses musiciens et ses rugbymen dans son dernier single

56 ans après Claude Nougaro et son célèbre " Ô Toulouse", Francis Cabrel sort un single hommage à la Ville rose. La chanson intitulée "Un morceau de Sicre" est une déclaration d'amitié au musicien occitan Claude Sicre, fondateur des "Fabulous Troubadours" et aux amis artistes et rugbymen qui portent les couleurs de la ville.

Du quai de la Daurade aux ruelles étroites des Carmes en passant par la basilique Saint Sernin, dans sa dernière chanson Francis Cabrel nous emmène dans tous les recoins de la Ville rose. C'est là qu'il a démarré sa carrière dans les années 70. Une ville d'importance pour l'artiste français, où il a chanté et enregistré ses premiers tubes.

"Chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge

Ville où les Motivés vivent, ville où les Claude se suivent"

Le refrain donne le ton et commence par un hommage évident à Claude Nougaro qui 56 avant lui sortait "Ô Toulouse", chanson parmi les plus populaires de son répertoire. Mais l'autre Claude dont parle aussi Francis Cabrel est le fondateur du groupe Fabulous Troubadours. Claude Sicre est un ami de longue date du chanteur. S'il fait une brève apparition dans le clip, c'est surtout en nommant son ôde à Toulouse "Un morceau de Sicre" que le musicien lui fait une véritable déclaration d’amitié.

"Ce qui m’a fait plaisir c’est qu’il fasse une chanson sur Toulouse dont je suis le héros, c’est très sympa de sa part, confie l'intéressé flatté d'être ainsi mis en avant. Ce que je lui ai fait remarquer c’est qu’il y a très peu de chanteurs en France qui font des chansons sur d’autre musiciens."

Un film de copains

Et comme célébrer Toulouse sans parler rugby est impossible, Francis Cabrel a aussi convié Vincent Clerc et Guy Novès à participer à son clip. Ce dernier, ancien joueur et entraîneur du Stade toulousain et ancien sélectionneur du Stade de France fait une courte apparition assis sur des escaliers de la ville, le journal dans les mains.

Autres illustres toulousains invités comme figurants, les rappeurs BigFlo et Oli se sont volontiers prêtés à l’exercice. Jean-Pierre Mader, et Émile (chanteur du groupe Gold) figurent aussi au générique donnant au clip des allures de film de copains.

"Sincèrement, on est contents de faire cette petite apparition. Qu’un grand chanteur comme Francis fasse une chanson sur notre ville c’est une fierté, on a écouté, on adore le titre. Le général nous a appelés, on est au rendez-vous tout simplement" Big Flo et Oli rappeurs toulousains

La guitare et les mélodies mélancoliques, la poésie du quotidien, Un morceau de Sicre, c'est sûr, ravira les fans du chanteur aussi populaire que discret. En revanche, pas d'album en vue pour accompagner le single. Dans une interview accordée au Parisien, le chanteur confie traverser "un creux d'inspiration. Depuis un an, rien, explique-t-il. Ni envie non plus. On va attendre un peu. Mais j’ai toujours l’idée qu’un jour ou l’autre, je vais me remettre à écrire."