Tryo offre un grand moment de partage aux Nuits des Champagne de Troyes

Tryo était de retour à Troyes, dans l'Aube, pour la 35e édition des Nuits de Champagne. Cela faisait presque dix ans que les trois musiciens n'avaient pas foulé la scène du festival. Pour célébrer ces retrouvailles, ils ont offert deux heures de concert mais aussi de rires et de discours en chansons. 2000 personnes étaient présentes à l'espace Argence. "C'est comme il y a vingt ans, ça envoie toujours du son !", se réjouit un spectateur.

France 3 Champagne-Ardenne / M. Le Meur / O. Mayer / E. Mansuy / C. Planat

Un public "enchanté"

Depuis 25 ans, Tryo traverse la paysage musical avec toujours la même énergie, le même engagement et la même générosité. Sur scène, les trois compères et leurs musiciens donnent le maximum, échangent beaucoup avec les fans qui reprennent en cœur leurs plus grands titres. Dans la salle comble, le public s'enflamme à l'unisson lorsque retentit Désolé pour hier soir et l'incontournable Hymne de nos campagnes. "La particularité aux Nuits de Champagne, c'est qu'il y a des choristes, donc c'est un public qui va être enchanté et qui va chanter énormément, on essaie d'être à la hauteur vocalement car on sait qu'ils vont nous faire bosser", s'amusent les trois musiciens.

Dans le public, des jeunes et des moins jeunes viennent partager un moment unique de communion musical. "On s'est bien détendu, on a ri, on a tout oublié, ils ont autre chose que le chant, ce sont de belles personnes", assure une spectatrice d'un certain âge.

"L'une des plus grandes émotions artistiques"

C’est la deuxième fois que Tryo parraine Les Nuits de Champagne. La première, c'était en 2013 : le début d'une histoire d'amitié entre le festival et le groupe. "On a énormément de plaisir de revenir et une grande émotion. Quand on est venus en 2013, c'était une première pour nous et je crois que ça fait partie dans toute notre carrière, l'une des plus grandes émotions artistiques qu'on ait pu ressentir", confie Christophe Mali, le chanteur du groupe.

Depuis leur premier concert aux Nuits de Champagne, les artistes sont devenus les compagnons de route de l'événement. Une évidence pour ce festival qui met à l'honneur depuis 35 ans le chant choral. "Ce sont des artistes qui s'approprie complètement notre concept, qui le vivent à leur façon et qui le partagent avec tous ces festivaliers qui ont envie de chanter, c'est un groupe qui aime partager", assure Pierre-Marie Boccard, délégué général des Nuits de Champagne.

Tryo poursuit sa tournée sur les routes de France avec plusieurs concerts prévus jusqu'au printemps 2023.

Les Nuits de Champagne se prolongent jusqu'au 29 octobre 2022 avec trois soirées exceptionnelles de Grand Choral où des centaine de choristes interprètent le répertoire de Tryo, Gauvains Sers et L.E.J.