The Voice Finlande : un chanteur originaire du Pas-de-Calais cartonne grâce à sa version de "Je suis malade"

Guillaume Jaskula a conquis le jury de l'émission The Voice en Finlande en interprétant, en français, la célèbre chanson de Serge Lama, Je suis malade. Lors des auditions à l'aveugle, trois des quatre coaches se sont retournés. Il est désormais qualifié pour la deuxième étape du télé-crochet : les battles.

Le Ch'ti de Finlande

Originaire de Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais, Guillaume Jaskula vit actuellement à Helsinki, en Finlande. Chanteur et saxophoniste depuis son enfance, il a beaucoup voyagé à travers le monde où il a appris plusieurs langues. Il s'amuse à poster sur les réseaux sociaux des vidéos où il chante en mongol ou en finnois. "Aujourd'hui, je travaille sur une application qui enseigne la musique et maintenant c'est le Ch'ti en Finlande qui représente la France", s'amuse-t-il.

Ce succès à l'étranger surprend à peine les parents de Guillaume. "On est fiers de lui car on sait qu'il a beaucoup travaillé, il prend des cours de chant, il a toujours aimé la musique mais dans une émission comme ça on ne s'attend pas toujours à ce qu'il y ait autant de coaches qui se retournent", souligne sa mère.

Sa prestation a conquis de nombreux internautes et compte, à ce jour, plus de 16 000 vues sur YouTube.

Une aventure qui ne fait que commencer pour Guillaume, prochaine étape, les duels contre les autres participants.