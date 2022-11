Renaud annonce son retour sur scène "en toute intimité"

Renaud va revenir sur scène : le chanteur de 70 ans l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Une tournée "en toute intimité" à Paris et plusieurs villes de France à partir de janvier 2023.

En mai dernier, à quelques jours de son 70e anniversaire, Renaud avait sorti Métèque, un 18e album composé de reprises de Moustaki, Montand ou Jean Ferrat, parmi d'autres. À ce moment-là, il avait exclu de remonter sur scène. Mais finalement le public pourra donc bien aller l'applaudir entre janvier et juillet 2023, avec une tournée intitulée Dans mes cordes, clin d'œil aux instruments du même nom, mais peut-être aussi à ses cordes vocales et à cette voix désormais plus éraillée qu'avant, qui le fait souvent souffrir et qui l'a tenu éloigné des salles de concert.





Une quarantaine de dates en tout sont prévues, jusqu'en juillet, à partir du 24 janvier à Avignon, et passant notamment par Lille, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, six soirées à Paris, les Francofolies à La Rochelle, mais aussi des pays voisins comme la Suisse ou la Belgique. Sur scène, Renaud sera accompagné d'un pianiste et d'un ensemble à cordes.