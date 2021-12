Musique : une intégrale de Christophe permet de redécouvrir l'univers sonore du chanteur

Ce coffret paru le 3 décembre regroupe une vingtaine de 20 CD et couvre plus de 50 années de carrière.

Les fans de Christophe devraient être comblés pour Noël. Une intégrale du chanteur français, disparu en avril 2020, est sortie le 3 décembre. Intitulée Christophe, le beau bizarre, elle regroupe 18 CD qui embrassent plus de 50 années de carrière. L'occasion de redécouvrir l'œuvre de Christophe avec un regard inédit.

Au total, cette intégrale regroupe 276 titres, parmi lesquels peu d’inédits mais des versions rares. On retrouve par exemple Les paradis perdus, chantée avec Françoise Hardy, ou des chansons parues sur des 45 tours et qui n’étaient depuis longtemps plus disponibles. Cette intégrale offre surtout une plongée dans l’univers sonore de Christophe, infatigable expérimentateur : "Il y a par exemple un album qui s'appelle 'Paradis retrouvé'. C'était vraiment des maquettes qu'il avait faites chez lui, sur lesquelles il chante en 'yahourt'", raconte le journaliste Christophe Conte, auteur des textes du livret. "Pour les gens qui ne l'ont jamais entendu, c'est vraiment une plongée dans quelque chose de beaucoup plus expérimental que les tubes que tout le monde connaît."

Une source d’inspiration

Aux côtés de ces découvertes, on retrouve évidemment les grands succès de Christophe, en version studio ou live. Avec, évidemment, une chanson incontournable : "Pour moi, la chanson la plus magique de Christophe est finalement celle que l'on retient toujours : 'Les mots bleus'. C'est une chanson mystérieuse, avec un texte écrit par Jean-Michel Jarre et des images poétiques qui ne sont pas celles des chansons de variété de l'époque", raconte Christophe Conte. C'est aussi une chanson qui marque un tournant musical pour le chanteur. "Une période commence avec 'Les paradis perdus'. Christophe découvre les synthétiseurs et cela change énormement de choses pour lui. Le son est très différent, c'est presque à l'époque une création. Personne n'avait fait ça avant lui."

Dans sa carrière, Christophe a connu d’immenses succès et des échecs mais il était une référence et une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Il avait d’ailleurs revisité ses chansons avec certains sur deux albums en 2019. "Christophe a eu une influence considérable au cours des quinze dernières années. Que ce soit Sébastien Tellier, Julie Doré ou même Juliette Armanet... Tout le monde se réclame de Christophe."