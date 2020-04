Le chanteur Christophe, interprète d'"Aline" et des "Mots bleus", est mort à 74 ans des suites d'un emphysème, une maladie pulmonaire

Il avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien, avant d'être transféré à Brest.

Ses "mots bleus" resteront dans les mémoires. Le chanteur Christophe est mort, jeudi 16 avril, des suites d'une maladie pulmonaire, a annoncé son épouse à l'AFP dans la nuit de jeudi à vendredi. L'interprète d'"Aline", entre autres classiques de la chanson française, avait 74 ans.

Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien, avant d'être transféré à Brest. Selon Véronique Bevilacqua, son épouse, il a succombé à un "emphysème", une malade pulmonaire. En mars, son agent avait évoqué une "insuffisance respiratoire" mais démenti qu'il ait été testé positif au coronavirus Covid-19, dont sa famille n'a jamais fait mention dans ses communiqués.

"Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", écrivent son épouse et sa fille Lucie dans un texte transmis à l'APF. "Aujourd'hui, les mots se lézardent... et tous les longs discours sont bel et bien futiles".