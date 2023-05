Musique : Pierre Perret, artiste espiègle et engagé, de retour avec un 29e album

M. Collet, H. PozzoS. Auvray, C. Berbett-Justice

Fidèle à son style, Pierre Perret, géant de la chanson francophone, revient avec un nouvel album. Du haut de ses 65 ans de carrière et au bord de ses 89 ans, il parvient encore à surprendre.

Toujours le verbe haut, et le même oeil malicieux. Les années passent, mais Pierre Perret a gardé son espièglerie, sa marque de fabrique. À presque 89 ans, le chanteur signe son 29e album, toujours drôle et incisif. Ses chansons accompagnent les Français depuis 65 ans. Son répertoire est devenu familial, malgré son registre polisson.

L’auteur, compositeur et interprète conserve précieusement les manuscrits de ses tubes, depuis son premier album. Sur un vieux cahier, les noms et les paroles du Zizi, l’une des premières chansons à parler ouvertement de sexe. "Dans mon esprit, je disais bon, c’est une chanson pour la scène, je vais l’essayer, peut-être que ça va amuser les gens. (…) Et finalement, ça a été un raz-de-marée terrible", confie-t-il.

Un artiste engagé

Le chanteur est également un artiste engagé. Une malle renferme pas moins de 500 chansons, dans lesquelles il a souvent exprimé ses colères. "Il y a des tas de chansons qu’on n'a jamais entendues ou très peu dans les radios. J’en ai fait une sur l’avortement à l’époque, qui s’appelle Elle attend son petit, et qui a été censuré partout".

Droit à l’avortement, famine ou racisme, Pierre Perret a écrit sur de nombreux thèmes. Depuis ses débuts en 1957, il n’a jamais cessé de chanter ses révoltes. Elles font aujourd’hui écho plus que jamais, comme son engagement pour l’écologie. Dès 1997, il écrivait un titre consacré à la cause, Vert de colère. Dans son nouvel album, il signe de nouvelles chansons politiques, des mots doux, et des convictions solides.