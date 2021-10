Les anciens membres de Zebda Mouss et Hakim dans le tempo de Nougaro avec leur nouvel album "Darons de la Garonne"

Le projet d’album est né il y a trois ans quand Mustapha et Hakim Amokrane - les Mouss et Hakim bien connus des fans de Zebda - ont rencontré la sœur de Claude Nougaro, Hélène Bignon. C'était à l’occasion de l’anniversaire posthume du chanteur, né le 9 septembre 1929 et décédé en mars 2004.

Elle leur a confié sept textes inédits écrits par le chanteur toulousain. Ils composent aujourd’hui l’album Darons de la Garonne, qui sort le 8 octobre 2021. Avec dans la foulée, une tournée qui commence à Paris avec deux concerts, le 7 octobre aux Trois Baudets et le lendemain à FGO Barbara (une salle en plein coeur de Barbès dont Mouss est le directeur artistique depuis 2019).

Un véritable cadeau

Pour les deux frères, ce "don" a été un cadeau qui leur a donné envie de créer et de donner le meilleur d'eux-mêmes : "C’est classe d’avoir des textes de Nougaro ! s’exclame Hakim. En tant que Toulousains et enfants des Minimes, il fallait qu’on soit au niveau". "C’est un cadeau, renchérit Mouss. C’est quelque chose de formidable qui a nourri notre envie de créativité, notre besoin d’exigence. Car au-delà de la fierté d’avoir cette proposition, il y a la pression qui est de savoir ce qu’on va faire.”

Les deux frères n’ont pas cherché à “faire du Nougaro” mais à incarner ses mots, à les faire vivre le plus sincèrement possible. Une volonté rendue plus facile pour les liens qui unissaient les interprètes avec le chanteur.

Issus du même quartier

Tous ont grandi dans le même quartier, Les Minimes, devenu célèbre avec la chanson Toulouse. Cette connivence a grandi quand les artistes se sont retrouvés sur la scène du festival Garonne à Toulouse en 1996. Et enfin quand Nougaro a écrit pour Mouss et Hakim le texte Bottes de banlieue. Le titre figurait sur leur album Mouss et Hakim Ou le contraire et il est aussi présent sur l’album Darons de la Garonne. Un joli texte écrit après des émeutes dans le quartier du Mirail, où un ado avait été abattu par un policier. Comme d’habitude, Nougaro avait sorti sa poésie qui colle si bien à la réalité : "Ils occupent de somptueux fromages, des gruyères de ciment et de fer, alors que voulez-vous, ils rappent."

Mouss et Hakim se sont aussi reconnus dans certaines chansons comme Le Lait caillé (avec Le saut de l’Ange, elle fait partie des deux titres de l’album déjà publié) qui les a ramenés à leur enfance et à leurs origines. “Notre mère était une bergère kabyle et faisait le lait caillé dans le quartier des Minimes à Toulouse, elle le mettait dans la semoule, on le buvait le matin… C’est un hommage à la sécurité affective que nos parents nous ont donnée et qui fait de nous ce que nous sommes aujourd‘hui."

Après Paris, Mouss et Hakim partent en tournée jusqu'en février 2022 à travers la France avec dix dates au programme.