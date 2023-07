Le Grand Rex accueillera en septembre des concerts-hommages à Barbara et à Gainsbourg avec Etienne Daho, Carla Bruni, Miossec et Bertrand Belin

Le spectacle "Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus" est prévu le 17 septembre et "Barbara, du bout des lèvres" le lendemain.

Affiche des concerts patrimoniaux organisés par l'INA et le Grand Rex en hommage à Serge Gainsbourg et Barbara les 17 et 18 septembre 2023. (INA)

Étienne Daho, Carla Bruni ou encore Barbara Pravi chanteront en hommage à Serge Gainsbourg et à Barbara à Paris en septembre, a annoncé lundi 10 juillet l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), fournisseur des images d'archives insérées dans ces concerts. Les deux shows, réunis sous le titre Je t'aime...Du bout des lèvres, sont programmés au Grand Rex, salle de cinéma mais aussi de spectacles. Étienne Daho, Jeanne Added, Gaëtan Roussel, Rodolphe Burger, Miossec et Bertrand Belin sont à l'affiche de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus le 17 septembre. Barbara Pravi, Carla Bruni, Raphaël, Agnès Jaoui, André Manoukian et Tim Dup font partie du casting de Barbara, du bout des lèvres le 18 septembre. D'autres artistes seront annoncés ultérieurement. Musique et archives de l'INA Des séquences d'archives tirées d'émissions de télévision conservées par l'Ina et retravaillées pour l'occasion s'inséreront dans ces spectacles. Ce dispositif a été inauguré en 2019, déjà au Grand Rex, pour le concert hommage Immortel Bashung. Jane Birkin ou encore Hubert-Félix Thiéfaine faisaient partie du casting. Salvatore Adamo avait bluffé le public en reprenant Vertige de l'amour. Serge Gainsbourg, disparu en 1991, fait toujours l'actualité. Son album L'homme à la tête de chou (1976) a été réédité récemment dans un nouveau mixage proposant un rééquilibrage des parties vocales et instrumentales. L'exposition Serge Gainsbourg, le mot exact, qui présente des manuscrits et autres documents annotés de l'artiste, ou encore des objets personnels, petits papiers, livres de sa bibliothèque, se poursuit jusqu'au 3 septembre à la Bibliothèque publique d'information (Bpi) du Centre Pompidou à Paris. La Maison Gainsbourg, soit le domicile parisien mythique de Serge Gainsbourg associé à un musée dédié sur le trottoir d'en face, ouvre ses portes le 20 septembre. Barbara, disparue en 1997, demeure une source d'inspiration pour la nouvelle génération, à l'image de Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française cette année avec son premier album La symphonie des éclairs. Affiche des concerts-hommages à Serge Gainsbourg et Barbara qui auront lieu les 17 et 18 septembre 2023 au Grand Rex à Paris. (INA)