Le "Frenchy" Thomas Dutronc revisite joyeusement les standards jazzy avec Iggy Pop, Jeff Goldblum, Diana Krall...

Pour son 5e album studio qui sort vendredi 19 juin, Thomas Dutronc délaisse sa guitare et s'offre des duos et même un trio avec des invités de marque, pour des reprises enthousiasmantes de standards du jazz et de la chanson.

Thomas Dutronc marche de plus en plus dans les pas de son père. Comme lui, il a d’abord débuté comme guitariste. Comme lui, il est ensuite passé à la chanson avec cette nonchalance qui semble être de famille. Et toujours comme lui, il accentue de plus en plus ce côté faux crooner, un brin goguenard et décalé. Sur son dernier album Frenchy, qui sort le 19 juin (il devait initialement sortir le 20 mars) sur le label légendaire Blue Note, il se consacre uniquement au chant, en dialoguant avec d’illustres invités : de Diana Krall à Iggy Pop, de Jeff Goldblum à Stacey Kent, il revisite les classiques de la chanson jazzy.

Un trio inédit avec Iggy Pop et Diana Krall

L'icône punk-rock des seventies et une des figures confirmées de la scène jazz, chantant de concert avec le petit Français, sur un classique composé par le pianiste de Maurice Chevalier, popularisé par Yves Montand, Louis Armstrong et Dean Martin... L’idée ne viendrait pas à l’esprit spontanément. Pourtant, Iggy Pop lorgne de plus en plus vers cet esprit crooner détaché, comme sur son dernier album Free, et l’alchimie entre les trois fonctionne.

Thomas Dutronc - C'est si bon (Clip Officiel) ft. Iggy Pop, Diana Krall

La séance a duré trois heures à Miami. Diana m’a complimenté, j’étais sur un nuage. Je connaissais un peu Iggy. Il est génial et est reparti tout bronzé dans sa rolls décapotable blanche en retirant son tee-shirt. Les grands sont toujours pros et sympas.Thomas Dutronc

Une ambiance rétro

Dès la pochette, le chanteur joue la carte rétro en posant sur le toit d’une Citroën DS, devant le café littéraire "Les deux Magots", au cœur de Saint-Germain-des- Prés. Et c’est bien la couleur musicale prédominante de l’album : cette chanson française aux accents jazzy d’après-guerre. Les différents morceaux sont d’ailleurs souvent à la fois en anglais et français. Et des Américains sont conviés à venir pousser la chansonnette "so frenchy", comme par exemple Billy Gibbons, le guitariste barbu de ZZ Top, sur l'emblématique La vie en rose

Thomas Dutronc - La vie en rose (Clip Officiel) ft. Billy Gibbons

La présence de Billy est un petit miracle. Il a débarqué à Los Angeles avec son look de folie, et en une prise, c’était nickel. Il a joué quelques notes de guitare pendant que je sifflotais. Fabuleux.Thomas Dutronc

Mais aussi des morceaux modernes

Si les reprises de grands classiques donnent l’occasion d’inviter des pointures, comme par exemple Jeff Goldblum sur The good life, des chansons plus récentes sont aussi revisitées. C’est le cas de Playground Love de Air, avec la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, ou Get Lucky des Daft Punk.

Thomas Dutronc (Yann Orhan)

Je suis un fan de la première heure de Daft Punk, j’aime ces voyages électros comparables au jazz. En studio, on est parti sur un bœuf, deux prises ont suffi, on a gardé la deuxième, mi-jazz, mi-funk, avec des cordes disco à la fin.Thomas Dutronc

Des titres en solo et quand même un peu de guitare

Outre les nombreux duos, Thomas Dutronc reprend aussi des standards en solo, toujours avec ce mélange français-anglais : La mer / Beyond the sea, Petite fleur, Comme d’habitude / My way, Autumn Leaves / Les Feuilles Mortes, ou Plus je t’embrasse, composé par Ben Ryan en 1926, et chanson préférée de JFK

Thomas Dutronc - Plus je t’embrasse (Clip Officiel)

Et puis un disque de Thomas Dutronc ne serait pas complet sans la référence à Django Reinhardt. Deux titres du maître y figurent : All of you, écrit par Jacques Larue et Tony Bennett sur la mélodie de Nuages, et l’incontournable Minor swing, où le musicien revient à ses premières amours : la guitare.

C’est vrai, j’ai commencé comme instrumentiste et renoué avec ces airs que j’ai toujours joués.Thomas Dutronc

Instrument avec lequel il pose sur la pochette de l’album, comme quoi il ne l’a peut-être pas définitivement abandonné. Dutronc chanteur-crooner ou Dutronc guitariste ? Pourquoi choisir, ici on aime les deux.

La pochette de l'album (Blue Note)

Thomas Dutronc - "Frenchy" (Blue Note) - Sortie le 19 juin

Thomas Dutronc sera en concert les 2 et 3 octobre à La Cigale. Retrouvez toutes les dates sur le Site Officiel