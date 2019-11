Le chanteur pour enfants Henri Dès hospitalisé, ses concerts parisiens annulés

Suite à un malaise, le chanteur âgé de 78 ans a été hospitalisé mercredi.

Le chanteur pour enfants Henri Dès, âgé de 78 ans, a été hospitalisé mercredi 27 novembre et sa tournée à Paris en décembre annulée, selon un communiqué posté jeudi sur sa page Facebook officielle.







"Suite à un malaise, Henri Dès a été hospitalisé hier en début de soirée. Nous sommes au regret de devoir annuler la série de concerts prévus à la Grande Happy Comédie et au Casino de Paris", précise le communiqué en invitant les spectateurs à se faire rembourser les billets des cinq concerts prévus en décembre. "Nous vous tiendrons au courant pour l'annonce de nouvelles dates", ajoute le communiqué.



Henri Destraz, de son vrai nom, auteur, compositeur et interprète suisse, est principalement connu pour ses chansons pour enfants comme Les bêtises à l'école, La Fourmi amoureuse, Le Petit Zinzin, la berceuse Petit garçon ou encore Mon ami le poisson fait de la natation.