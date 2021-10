La chanteuse et musicienne P.R2B sort son premier album, solaire et réjouissant

Pauline Rambeau de Baralon, nom de scène : PR2B. Une jeune artiste qui vient de sortir son premier album, "Rayons Gamma", au coeur d'un automne riche en sorties musicales. Elle montre avec ses chansons une patte à part, originale et touchante.

Parfois, des chansons vous bouleversent, sans crier gare. La Chanson du Bal, qui ouvre l'album de P.R2B, par exemple.

P.R2B, ce nom de code ne cache plus un talent découvert il y a déjà quelques années et beaucoup de chansons touchantes. La jeune femme, originaire de Bourges, semble avoir surgi comme un emblême de sa génération refusant de choisir, en toute matière. Exemple, ses playlists musicales qu'elle emporte avec elle : "Je peux passe de Dr. Dre à Brigitte Fontaine, Kanye West et Barbara. Tout ça fait que j'écris comme ça".

Je ne me suis jamais réduit à ce que le bon goût me dicte La chanteuse P.R2B, à franceinfo

Dans ce Rayons Gamma de toutes les nuances, on passe de l'extatique à l'intime, du personnel au bonheur universel. Raconter des histoires, un objectif trop souvent perdu de vue par ses congénères, malgré l'évidence ; P.R2B s'y est tenue, loin des scènes pendant le confinement, ou aujourd'hui en train de déployer ses ailes.

Une première histoire racontée sur 45 minutes, ce n'est pas rien, ça fait quelque chose La chanteuse P.R2B, à franceinfo

Ce n'est pas rien, effectivement, et c'est totalement réussi. P.R2B, repérée depuis bien longtemps, réussit l'exploit de se faire entendre en plein embouteillage automnal de sorties musicales.

P.R2B, des débuts remarqués | La chronique de Yann Bertrand écouter

P.R2B, Rayons Gamma (Naïve). Album disponible. En tournée dans toute la France, le 23 mars à Paris (La Cigale).