Jean-Michel Boris, figure historique de L'Olympia, est mort à 87 ans

Neveu par alliance et collaborateur du légendaire Bruno Coquatrix, l'homme de l'âge d'or de L'Olympia, Jean-Michel Boris avait assuré après sa mort la direction générale de l'icônique salle parisienne entre 1979 et 2001.

Jean-Michel Boris, machiniste devenu directeur artistique puis directeur général de L'Olympia, s'est éteint à l'âge de 87 ans, a indiqué vendredi la célèbre salle de spectacles parisienne sur les réseaux sociaux. "Avec la disparition de Jean-Michel Boris, nous perdons l'un de nos pères et le monde de la culture, l'un de ses bienfaiteurs", twitte ainsi la salle aux lettres rouges. "Son nom restera à jamais associé à l'histoire de L'Olympia et pour toujours dans nos cœurs. Lui qui a incarné la salle pendant un demi-siècle."

Né le 14 février 1933 à Bordeaux, Jean-Michel Boris était le neveu de Paulette Coquatrix, l'épouse de Bruno Coquatrix, l'homme qui a fait de L'Olympia une salle de légende associée à jamais aux grandes heures de la chanson et de la variété françaises, et même de la pop music, dans la seconde moitié du XXe siècle.



Homme affable et attentionné, Jean-Michel Boris est entré dans l'institution comme machiniste en 1954 avant d'en gravir les échelons et d'en prendre les postes les plus importants : direction artistique en 1959 puis direction générale en 1979, jusqu'en 2001. C'est sous sa supervision que la salle a connu en 1997 un immense chantier de reconstruction qui l'a sauvée de la destruction.



Sur Twitter, le comédien Smaïn a salué sur Twitter "un homme remarquable". "Je luis dois mon premier Olympia, je lui dois cette part de rêve qu'il m'a si gentiment offert, poursuit l'artiste. Merci à toi Jean-Michel, après ce rideau rouge voici ce long tapis rouge qui te conduit dorénavant vers le Paradis."

"Ce monsieur était un seigneur", a écrit de son côté le comédien François Morel sur les réseaux sociaux où il a partagé quelques souvenirs.

