Gérard Filippelli, membre du groupe Les Charlot, est mort à 78 ans

Gérard Filippelli, membre des Charlot, célèbre groupe vocal humoristique des années 1970, est décédé mardi 30 mars. Chanteur, guitariste, compositeur, acteur, scénariste et producteur, il est le deuxième membre de la formation à disparaître, après Gérard Rinaldi, en 2012.

Chanteur et acteur

Né en 1942 à Paris, c’est à Châteauroux que Gérard Filippelli rencontre en 1966 Jean Sarrus et Gérard Rinaldi qui l’embauchent comme régisseur de leur groupe Les Problèmes, embryonnaire des Charlot. Il devient rapidement le guitariste soliste, en même temps que chanteur et compositeur de la formation vouée à un grand succès grâce aux nombreuses émissions de variétés à la télévision de Guy Lux ou Danièle Gilbert. Il prend alors le surnom de "Phil" au sein du groupe.

A partir de 1970, la carrière des Charlot explose au cinéma avec La Grande java de Philippe Clair, au côté de Francis Blanche. Cette même année, Gérard Filippelli perd son épouse dans un accident de voiture. Le groupe enchaîne succès sur succès au cinéma jusqu’en 1975, avec Bon Baisers de Hong Kong d’Yvan Chiffre, tout en menant parallèlement une carrière musicale.

Séparation et rebonds

La suite est moins glorieuse, après la séparation du groupe en 1976. Gérard Filippelli accepte de réintégrer les Charlots en 1977, réduit à un trio, en créant Choucroute International Production, consacrée au cinéma et à la musique, et qui existera jusqu'en 1986. Au milieu des années 1980, alors que leurs films ne rencontrent plus autant de succès, Les Problèmes (Jean, Phil, Luis Régo et Donald) se reforment le temps d'une série de concerts à l'Olympia pour accompagner à nouveau le chanteur Antoine, vingt ans après leurs débuts. Les Charlots, désormais composés de Richard Bonnot, Gérard Filippelli et Jean Sarrus, tournent un dernier film en 1992, Le Retour des Charlots, avant de se séparer en 1997.

Entre 2009 et 2011, Gérard Rinaldi et Jean Sarrus reforment les Charlots en duo à l'occasion de la tournée Âge tendre et têtes de bois, sans Gérard Filippelli qui s'est retiré de ses activités artistiques.