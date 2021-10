"Gainsbourg ? Affirmatif !", l’expo hommage au chanteur iconique disparu il y a 30 ans

En cette année anniversaire, les hommages à Serge Gainsbourg se multiplient. Près de Strasbourg, la ville d’Erstein lui consacre aussi un événement à sa hauteur. L’exposition Gainsbourg ? Affirmatif ! est une sélection d’archives photographiques et audiovisuelles qui dévoilent un Gainsbourg intime et attachant.

15 ans de complicité

L’homme à la tête de chou est omniprésent à l'espace Etappenstall. L’exposition s’articule autour de cinq thèmes : Gainsbourg confidentiel, ses muses, son cinéma, ses chansons ou Gainsbarre le sulfureux. Le visiteur plonge dans l’univers du chanteur, compositeur, interprète grâce notamment aux clichés de Pierre Terrasson, le photographe officiel de Serge Gainsbourg de 1978 à 1991. Pendant près de 15 ans, il a partagé de véritables moments de vie avec l’artiste. Rien à voir avec les séances de shooting express d’aujourd’hui. "Il jouait du Chopin pendant que j’installais une table lumineuse. Ça sonnait à la porte rue de Verneuil, il me demandait d’ouvrir ou pas. Enfin, on avait ce genre de rapport extraordinaire", se rappelle avec nostalgie le photographe des stars du rock.

Provocateur mais sensible

Une sélection d’archives d’émissions de télévision, des partitions, textes et courriers viennent enrichir l’exposition. On peut également y voir des œuvres du pochoiriste Jean Yarps représentant Serge Gainsbourg. Tous ces documents rappellent différents moments de la vie de l’artiste. Ses amours avec notamment Jane Birkin ou encore ses coups de gueule, ses provocations. Mais l’exposition tient surtout à mettre en évidence un artiste attachant. "Le Gainsbourg poète, sensible, fragile et généreux" précise Michelle Ruffenach, animatrice à la webradio Radio Perfecto, qui est à l’origine de cette exposition.

Des conférences avec des amis de Serge Gainsbourg (Pierre Terrasson le 10 octobre, Jacky son attaché de presse le 24 octobre), des masterclasses, du streetart et des projections de films dans différents lieux culturels d’Erstein complètent cet hommage. À une trentaine de kilomètres de là, la ville de Strasbourg s’associe aussi à cet événement avec également des rencontres de proches du chanteur et la diffusion au cinéma d’archives télé et radio (programme détaillé ici).

Gainsbourg ? Affirmatif !, à l’Etappenstall musée-expos, 16 rue du Général de Gaulle à Erstein - Jusqu'au 14 novembre 2021 - Tous les jours de 14 h à 18 h sauf mardi, samedi et jours fériés