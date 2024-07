En tournée, Pascal Obispo annule plusieurs dates pour raisons de santé

"Merci à celles et ceux qui m'envoient des messages bienveillants de rétablissement !", écrit Pascal Obispo dans son dernier post sur Instagram, daté du 29 juillet, illustré par une photo prise de dos de lui et de son fils Sean.

Ces derniers jours, l'auteur-compositeur-interprète de 59 ans enchaîne les annulations de dates et les posts où il se dit "désolé de n'avoir pu assurer" ses concerts. Ceux-ci étaient programmés successivement à Arcachon (24 juillet), Jullouville (25 juillet), puis Dax (27 juillet), Perpignan (28 juillet) et enfin Sainte-Maxime (29 juillet) dont la municipalité a évoqué une "raison de santé" sur sa page Facebook pour expliquer l'annulation du spectacle.





Pascal Obispo, qui s'était lancé dans une grande tournée des festivals pour fêter "30 ans de succès", donne désormais rendez-vous à ses fans pour la fin du mois d'août. En théorie, sa tournée reprend le 25 août prochain à Château-Gontier-sur-Mayenne, peut-on lire sur son site officiel dans la colonne "Les concerts à venir".

Le chanteur n'a donné aucune précision sur les ennuis d'ordre médical qui ont occasionné ses désistements. "Ce furent malheureusement des cas de force majeure, mais tout va beaucoup mieux aujourd'hui", assurait-il sur Instagram le 26 juillet, pensant alors remonter vite sur scène. Dans son post du 29 juillet, il a simplement écrit : "On va (et je l'espère de tout mon cœur !) remonter la pente et revenir dans la galaxie des galactiques encore plus fort !". L'occasion, également, de tacler "les messages d'un autre genre, suspicieux et désagréables", qu'il a lus à la suite de ses annulations de dates. "Je laisse leurs auteurs à l'esprit malveillant."